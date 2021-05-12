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Буяльский и Кулач среди претендентов на звание лучшего игрока УПЛ в мае

Премьер-лига
(1 голосов)

Также предлагают выбрать лучшего тренера месяца

Буяльский и Кулач среди претендентов на звание лучшего игрока УПЛ в мае

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Украинская Премьер-лига запустила голосование на лучшего игрока мая.

Среди претендентов лучшие игроки туров Виталий Буяльский из "Динамо", форвард "Руха" Андрей Борячук и Даниил Сикан из "Мариуполя".

Также за стабильные хорошие выступления номинированы защитник "Колоса" Кирилл Петров, хавбек "Шахтера" Тете, Владислав Кулач из "Ворсклы", полузащитник "Зари" Егор Назарина и защитник "Динамо" Виталий Миколенко.

На лучшего тренера месяца претендуют Руслан Костышин ("Колос"), Сергей Лавриненко ("Ингулец"), Мирча Луческу ("Динамо") и Виктор Скрипник ("Заря").

Проголосовать за своего кандидата можно на сайте УПЛ.

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В статье: Мирча Луческу ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Руслан Костышин Кирилл Петров Виталий Буяльский Виктор Скрипник Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Владислав Кулач Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко Колос (Ковалевка) Андрей Борячук Егор Назарина Виталий Миколенко Даниил Сикан Тете
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.05.2021 в 14:58
Буяльський і Луческу, тут навіть і обговорювати нема чого.
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