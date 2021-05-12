Буяльский и Кулач среди претендентов на звание лучшего игрока УПЛ в мае

Украинская Премьер-лига запустила голосование на лучшего игрока мая.

Среди претендентов лучшие игроки туров Виталий Буяльский из "Динамо", форвард "Руха" Андрей Борячук и Даниил Сикан из "Мариуполя".

Также за стабильные хорошие выступления номинированы защитник "Колоса" Кирилл Петров, хавбек "Шахтера" Тете, Владислав Кулач из "Ворсклы", полузащитник "Зари" Егор Назарина и защитник "Динамо" Виталий Миколенко.

На лучшего тренера месяца претендуют Руслан Костышин ("Колос"), Сергей Лавриненко ("Ингулец"), Мирча Луческу ("Динамо") и Виктор Скрипник ("Заря").

Проголосовать за своего кандидата можно на сайте УПЛ.