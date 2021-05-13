Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шастал в ближайшем будущем не собирается покидать Александрию
Хавбек никуда уходить не собирается
ФК Олександрія
Полузащитник "
"Сезоном недовольны, точнее, его результатами. Имели пару-тройку матчей, где продемонстрировали хорошую игру, но, к сожалению, не набрали очков. Забери там свои очки, и возможно, интрига за еврокубки сохранялась бы до последнего тура.
У меня действующий контракт с "Александрией". Ближайшее будущее с ней и связываю", - сказал Шастал.
Напомним, что ранее была информация о том, что
Также отметим, что в минувшем сезоне УПЛ 25-летний хавбек в составе александрийцев провел 16 матчей и забил три мяча.
Популярное сейчас
- Ультрас Динамо: Руководство клуба отправило на матч с Колосом около сотни своих стюардов спортивного телосложения
- СМИ: Днепр-1 рассматривает вариант с арендой футболиста Динамо
- Ахметов: Возвращение Игоря Коломойского в футбол? Было бы хорошо
- Динамо чемпион, Минай вылетает. Итоговая таблица УПЛ 2020/21
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО