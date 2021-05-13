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Шастал в ближайшем будущем не собирается покидать Александрию

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек никуда уходить не собирается

Шастал в ближайшем будущем не собирается покидать Александрию

ФК Олександрія

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Дмитрий Шастал подвел итоги сезона и прокомментировал ситуацию со своим контрактом.

"Сезоном недовольны, точнее, его результатами. Имели пару-тройку матчей, где продемонстрировали хорошую игру, но, к сожалению, не набрали очков. Забери там свои очки, и возможно, интрига за еврокубки сохранялась бы до последнего тура.

У меня действующий контракт с "Александрией". Ближайшее будущее с ней и связываю", - сказал Шастал.

Напомним, что ранее была информация о том, что интерес к игроку проявляют польские клубы.

Также отметим, что в минувшем сезоне УПЛ 25-летний хавбек в составе александрийцев провел 16 матчей и забил три мяча.

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В статье: ФК Александрия Дмитрий Шастал
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Комментарии (2)
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Esfero (Львів)
13.05.2021 в 00:49
що за Сновигав?...
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Просто Квашин (Харьков)
13.05.2021 в 00:35
Редакция ! Зачем вы коверкаете фамиоию человека ???!!!! Что это за дурня ????!!!!
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