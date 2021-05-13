Шастал в ближайшем будущем не собирается покидать Александрию

Полузащитник " Александрии " Дмитрий Шастал подвел итоги сезона и прокомментировал ситуацию со своим контрактом.

"Сезоном недовольны, точнее, его результатами. Имели пару-тройку матчей, где продемонстрировали хорошую игру, но, к сожалению, не набрали очков. Забери там свои очки, и возможно, интрига за еврокубки сохранялась бы до последнего тура. У меня действующий контракт с "Александрией". Ближайшее будущее с ней и связываю", - сказал Шастал.

Напомним, что ранее была информация о том, что интерес к игроку проявляют польские клубы .

Также отметим, что в минувшем сезоне УПЛ 25-летний хавбек в составе александрийцев провел 16 матчей и забил три мяча.