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Президент Александрии: В новом сезоне дадим возможность показать болельщику другой футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрия решила сменить вектор

Президент Александрии: В новом сезоне дадим возможность показать болельщику другой футбол

Новина українською

Почетный президент "Александрии" Сергей Кузьменко прокомментировал отставку главного тренера команды Владимира Шарана.

"Весь мой опыт профессионального футбола связан с Владимиром Богдановичем, поэтому мне не просто подобрать слова. По взаимному согласию с Владимиром Богдановичем мы приняли решение, что для "Александрии" нужен перерыв. Перерыв для того, чтобы мы все посмотрели на александрийский футбол с другой стороны, с другими людьми и с другими эмоциями.

Возможно, в какой-то степени с другим поколением, потому что, очевидно, за эти 8 лет выросло новое поколение футболистов, мы должны давать им шанс рядом с опытными игроками, которые являются основой нашей команды. Нужен новый взгляд.

Посоветовавшись с Владимиром Богдановичем, я принял решение, что в следующем сезоне мы дадим возможность новой плеяде тренеров и футболистов показать Украине, александрийскому болельщику другой футбол. Верю в то, что он будет не только другой, но и такой же содержательный и качественный, каким он был во времена Владимира Богдановича. Я убежден, что нам нужен этот опыт, нам нужен этот шаг", – сказал Кузьменко.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.05.2021 в 22:04
это ваша ошибка выгнать Шарана -будете бороться за выживание в следующем году --не повторяйте ошибки Олимпика вернули Санжара --сейчас нет хороших тренеров одни физруки типа Ротаня
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