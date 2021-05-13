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Президент Александрии: В новом сезоне дадим возможность показать болельщику другой футбол
Александрия решила сменить вектор
Почетный президент "Александрии" Сергей Кузьменко прокомментировал
"Весь мой опыт профессионального футбола связан с Владимиром Богдановичем, поэтому мне не просто подобрать слова. По взаимному согласию с Владимиром Богдановичем мы приняли решение, что для "Александрии" нужен перерыв. Перерыв для того, чтобы мы все посмотрели на александрийский футбол с другой стороны, с другими людьми и с другими эмоциями.
Возможно, в какой-то степени с другим поколением, потому что, очевидно, за эти 8 лет выросло новое поколение футболистов, мы должны давать им шанс рядом с опытными игроками, которые являются основой нашей команды. Нужен новый взгляд.
Посоветовавшись с Владимиром Богдановичем, я принял решение, что в следующем сезоне мы дадим возможность новой плеяде тренеров и футболистов показать Украине, александрийскому болельщику другой футбол. Верю в то, что он будет не только другой, но и такой же содержательный и качественный, каким он был во времена Владимира Богдановича. Я убежден, что нам нужен этот опыт, нам нужен этот шаг", – сказал Кузьменко.
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