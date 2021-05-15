Сергей Лавриненко: о перестрелке в Александрии, важности Бартуловича и судьбе Ситчинавы

Для Сергея Лавриненко завершившийся в минувший уик-энд чемпионат наверняка станет одним из запоминающихся в тренерской карьере. Несмотря на итоговое 12-е место в турнирной таблице, положительных эмоций в сезоне-2020/21 у главного тренера "Ингульца" все же было больше, чем отрицательных. А все потому, что дебютировавшая в элите украинского футбола его команда сумела сохранить в ней прописку.

- Могу сказать однозначно: от завершившегося чемпионата у меня больше положительных эмоций, - делится мнением Сергей Лавриненко. - Для нас это был новый вызов. Насколько смогли, настолько ребята и выступили. В ходе сезона мы не отобрали очки только у "Динамо" и "Шахтера", с остальными же командами это сделать удавалось. У кого-то больше их отняли, у кого-то меньше. "Ингулец" в завершившемся чемпионате играл по сути всем нашим перволиговым коллективом. Так что мы считаем, что многого достигли.

- Чувство нереализованности у вас осталось?

- Не сказал бы. Может, разве что частично. Как, например, в игре со "Львовом" в первом круге или же в выездном поединке с "Ворсклой" во втором, когда ошибки арбитров не позволили нам одержать победы. Я бы сказал, у нас их украли. В львовском матче мы вели в счете, но забитый нами чистый мяч судья не засчитал. А в Полтаве в наши ворота "поставили" пенальти, которого и близко не было. Вообще во многих играх в чем-то нам везло, а в чем-то нет. В целом же я считаю, что мы выступили неплохо. Одиннадцать ничьих и пять побед для дебютного сезона, на мой взгляд, это очень неплохо. Особенно учитывая тот факт, что в завершившемся чемпионате плотность по набранным очкам оказалась очень большая и такого разрыва, как годом ранее, между командами не было. Любой соперник мог преподнести сюрприз, и матч того же "Львова" с "Шахтером" во второй части чемпионата это наглядно продемонстрировал. Видя, сколько пунктов недосчитались горняки в сезоне-2020/21, невольно возникает вопрос: либо это сам "Шахтер" стал слабее, либо выровнялся общий уровень чемпионата. В данном случае на ситуацию можно смотреть по-разному. Это как в известном выражении, определяющем мироощущение человека: один утверждает, что стакан наполовину полный, а другой – что наполовину пустой.

- В ходе сезона у "Ингульца" наверняка было достаточное количество матчей, которые принесли вам удовлетворение?

- Да, такие были, и немало. Например, матч с "Олимпиком" во втором круге, оба поединка с "Александрией". В первой из встреч с александрийцами была интересная борьба, завершившаяся в их пользу – 4:3. "Перестрелка" получилась очень серьезная. А еще в этот ряд поставил бы поединок весенней части сезона с "Мариуполем", в котором мы также уступили со счетом 3:4. Для болельщиков матчи, в которых забивается большое количество мячей и присутствует высокая динамика, всегда интересны. Хотя были и неудавшиеся игры.

- Это какие же?

- К таковым отношу выездной матч с Десной", в котором мы проиграли 0:3. В нем неудачно сыграли как по игре, так и по результату. Много ошибок было допущено нами в этом поединке. Это же сказал бы и о первой встрече весенней части чемпионата с "Днепром-1". В перечень матчей со знаком "минус" можно внести также и игру второго круга с "Динамо", которую проиграли 0:5. В ней мы сделали большую ротацию состава, так как понимали, что два следующих поединка будут для нас очень важны по части результата. Не выставив на матч с динамовцами многих игроков, четко осознавали, что у нас мало шансов на то, чтобы отобрать очки у гранда. Так что любой проигрыш – будь то 0:1, 0:3 или 0:5 не имел принципиального значения. Зато в следующих играх – с "Олимпиком" и "Львовом" мы взяли шесть очков. Значит, сделали все правильно.

- С некоторых пор помимо донецких, львовских и киевского областного дерби появилось еще и кировоградское областное. В матчах с "Александрией", в которых вы обменялись минимальными домашними победами, присущий соперничеству земляков принципиальный характер сказался?

- Думаю, да. Это было действительно рождение нового дерби, так как клубы дислоцируются неподалеку друг от друга. Наши игры с "Александрией" были бескомпромиссными, с большим обилием борьбы и единоборств. В них никто не хотел уступать. Надеюсь, что в дальнейшем кировоградские областные дерби будут проходить зрелищно, в них всегда будет присутствовать интрига, и в целом будет меньше проходных матчей. Дерби есть дерби: в каком бы состоянии команды ни находились, предсказать результат и назвать победителя будет очень сложно. Полагаю, что от этого все будут лишь в выигрыше.

- Как расценил выступление в когорте сильнейших президент клуба Александр Поворознюк?

- Достаточно позитивно. Он слово держит. Тем футболистам, которые своей игрой в сезоне-2019/20 заслужили участвовать в Премьер-лиге, дал шанс. Высоких задач при этом Александр Григорьевич не ставил – "Ингульцу" предписывалось быть выше той ступеньки, которая грозит расставанием с элитой. Наш президент понимал, что основной упор нужно делать на строительство стадиона, на развитие инфраструктуры. Это было основой основ. Он понимал, что нам нужно адаптироваться к Премье-лиге. А сейчас мы стараемся активно работать на трансферном рынке, и я уверен, что эта работа будет качественной. Надеюсь, что спустя определенное время мы сможем более сильным коллективом достойно выступать в УПЛ.

- Ближе к концу сезона футбольную Украину потрясла новость об угрозе жизни президенту "Ингульца". Он уже отошел от шока?

- Да. Александр Григорьевич понимал, что у него попросту нет времени на то, чтобы переживать по этому поводу. На нем ведь все держится, и он знает, что стоит ему взять какую-то паузу для отдыха, то развития у нас не будет. Мы все переживали за нашего президента, узнав об этой ужасной новости. Всех нас она сильно потрясла. Но вместе с тем благодарны Богу за то, что с ним все в порядке. Он сейчас в рабочем режиме, и его активность еще больше возросла.

- Анализируя минувший сезон, бросается в глаза одна любопытная особенность: в первом круге "Ингулец" восемь раз завершал поединки вничью, а во втором мирный исход был зафиксирован лишь трижды. Похоже, в новом статусе команда все же научилась побеждать?

- К этому можно подойти по-философски. В первом круге было действительно много игр, которые мы сыграли вничью, хотя в некоторых из них могли и выиграть. Увы, в опеределенные моменты было какое-то невезение. Это случалось тогда, когда в выигрышной игре мы пропускали в свои ворота и теряли очки, сведя матч к ничьей. В отличие от первого круга, когда нам явно не хватало опыта и хладнокровия, во втором стали более рационально использовать свои силы, научились терпеть и добиваться результата. И хотя в весенней части мы сыграли надежно, в чем-то прагматичнее и проще, нам все же удалось добиться желаемого. Четыре победы и три ничьих на этом отрезке считаю вполне приемлемым результатом.

- Львиная доля голов "Ингульца" выпала на двоих игроков – полузащитника Младена Бартуловича и нападающего Нику Ситчинаву, на счету которых соответственно 7 и 6 результативных ударов. Можно с уверенностью предположить, что с приглашением первого из них ваш тренерский штаб не ошибся…

- Однозначно: не ошибся. И дело не только в забитых мячах или в игровых особенностях, где Бартулович выглядел настоящим профессионалом и приносил немалую пользу. Есть еще и такое понятие, как передача опыта. Ведь есть молодые футболисты, которых еще надо учить. Смотря на Бартуловича, понимаешь: он способен это сделать. Когда нужно, Младен может что-то подсказать и даже напихать. Разумеется, по-хорошему. Без этого – никуда. С молодежью нужно все время работать, и в этом заслуга хорвата весьма ощутима и значима. Все в основном обращают внимание на забитые мячи, а мало кто видит, сколько важного и полезного делается вне поля. Я благодарен многим ребятам, которые в сложные моменты поддерживали микроклимат в команде. У нас достаточное количество опытных футболистов – и Шуст, и Лупашко, и Ковалев, и Павлов... Все они ребята поигравшие, и молодежь смотрит на них, стараясь брать пример и походить на них. Ведь перечисленные футболисты, как и Бартулович, настоящие професионалы.

- Что касается Ситчинавы, то все чаще слышны разговоры о его возможном уходе из "Ингульца". Эта информация соответствует действительности?

- На сегодняшний день у Ники заканчивается контракт с "Ингульцом", и мы понимаем, что при нынешнем дефиците нападающих в украинском футболе он будет востребован. Президент нашего клуба сказал Ситчинаве о желании сохранить его для "Ингульца" и озвучил условия, на которых он может остаться у нас. Ника взял паузу – сейчас он рассматривает различные варианты. Мы понимаем, что спрос на этого футболиста есть, и мы не сможем его сохранить для "Ингульца". Но если у Ситчинавы по каким-то причинам не получится уйти в более сильный клуб с высокими задачами, то мы всегда будем рады видеть его в нашей команде.

- Без кадровых потерь в период межсезонья в команде не обойдется?

- Я бы не называл уход того или другого игрока потерей, ведь когда заканчивается сезон, то в каждой команде делается анализ игр – что получилось, а что нет. По его результатам мы можем с кем-то продлить контракт, а с кем-то попрощаться. Это нормальный рабочий процесс, ежегодно происходящий как в командах-лидерах, так и аутсайдерах. "Ингулец" стремится стать лучше, и мы, тренеры, будем делать все для того, чтобы на каждой игровой позиции была максимальная конкуренция. Лишь в таком случае подопечные будут расти в мастерстве и прогрессировать. Чтобы не было так называемой ванны с молоком, в которой футболист чувствует себя комфортно и не развивается.

- Какова судьба легионеров? Они остаются в команде в том же составе?

- Тунисец Мохамед Али Салем в "Ингульце" остается. У него продолжает действовать контракт, и его в клубе все устраивает. Молодой голландский легионер Хеннос Асмелаш, который на финише сезона стал попадать в стартовую обойму, также продолжит карьеру у нас. Это же касается и хорвата Младена Бартуловича, который переподписал соглашение и по-прежнему работает с нами. Еще у одного нашего легионера, который находился в "Ингульце" в аренде - танзанийца Йохана Оскара Мкомолы действует контракт с "Ворсклой". На сегодняшний день он вернулся в свой клуб и его дальнейшая судьба будет зависеть от того, имеют ли на него виды в Полтаве в дальнейшем.

- На каком этапе находится строительство нового стадиона?

- В админздании, где расположены раздевалки команд, судейские комнаты и медицинские кабинеты идут внутренние работы. Что касается наружной части стадиона, то поле, освещение и трибуны уже есть. Правда, монтажа индивидуальных пластиковых сидений еще не было, но они уже закуплены. Если все будет нормально и поставщики материалов не подведут стороителей со сроками, то даст Бог, новый сезон начнем на собственной клубной арене. Во всяком случае, так нам обещают. Если же возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства, то первую игру на новом стадионе проведем чуть позже.

- Как запланирована работа "Ингульца" в межсезонье?

- Над этим вопросом мы сейчас работаем. Как только будем знать точную дату утвержденного УПЛ календаря игр, то от него и будем отталкиваться. Пока, насколько известно, рассматриваются две даты старта чемпионата – 24 июля и 1 августа. Предварительно планируем собраться после отпуска 16 июня. Могу точно сказать, что первую часть подготовки к новому сезону "Ингулец" проведет в домашних условиях. Что касается второй, то на данном этапе мы прорабатываем различные варианты относительно выездного тренировочного сбора, на котором будет возможность проводить спарринги. В идеале подразумевается зарубежный вариант, но ввиду пандемии утверждать что-либо конкретно пока еще рано. Все находится в стадии переговоров, так как существует очень много нюансов. Будем надеяться, что у нас все получится и мы сможем выехать на зарубежный сбор в намеченные сроки.