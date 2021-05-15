Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганков: Победа в чемпионате - на 90 процентов заслуга Луческу
Игроку очень нравится работать с главным тренером
Вингер "Динамо" Виктор Цыганков поделился своими впечатлениями после победы в чемпионате Украины и Кубке:
"Пять лет я в первой команде. Это мой первый чемпионский титул. Первый – он самый приятный, наверное. А когда он единственный – это доставляет очень много радости.
У нас команда с большим потенциалом. Сейчас пришел тот тренерский штаб, который умеет развивать этот потенциал. Это самое главное. Я считаю, что это способствовало тому, что мы выиграли чемпионат.
Каждый футболист в киевском "Динамо" развивается с таким тренером как Мирча Луческу. Для каждого это огромный скачок вверх в этом сезоне. Этот человек очень долго в футболе и умеет развивать. Он развивал бразильских футболистов, а в этом году он развивал нас. Победа в чемпионате – на 90 процентов его заслуга", - сказал Цыганков.
Популярное сейчас
- Первая лига. Агробизнес минимально побеждает Черноморец благодаря пенальти
- Луческу отложил свой отпуск из-за встреч с Суркисом
- Место Михайличенко в Динамо может занять легенда киевлян
- Акценты. Неладное в подземном королевстве. Что и почему происходит с Шахтером?
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО