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Цыганков: Победа в чемпионате - на 90 процентов заслуга Луческу

Премьер-лига
(3 голосов)

Игроку очень нравится работать с главным тренером

Цыганков: Победа в чемпионате - на 90 процентов заслуга Луческу

Новина українською

Вингер "Динамо" Виктор Цыганков поделился своими впечатлениями после победы в чемпионате Украины и Кубке:

"Пять лет я в первой команде. Это мой первый чемпионский титул. Первый – он самый приятный, наверное. А когда он единственный – это доставляет очень много радости.

У нас команда с большим потенциалом. Сейчас пришел тот тренерский штаб, который умеет развивать этот потенциал. Это самое главное. Я считаю, что это способствовало тому, что мы выиграли чемпионат.

Каждый футболист в киевском "Динамо" развивается с таким тренером как Мирча Луческу. Для каждого это огромный скачок вверх в этом сезоне. Этот человек очень долго в футболе и умеет развивать. Он развивал бразильских футболистов, а в этом году он развивал нас. Победа в чемпионате – на 90 процентов его заслуга", - сказал Цыганков.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
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