Цыганков: Победа в чемпионате - на 90 процентов заслуга Луческу

Вингер "Динамо" Виктор Цыганков поделился своими впечатлениями после победы в чемпионате Украины и Кубке:

"Пять лет я в первой команде. Это мой первый чемпионский титул. Первый – он самый приятный, наверное. А когда он единственный – это доставляет очень много радости.

У нас команда с большим потенциалом. Сейчас пришел тот тренерский штаб, который умеет развивать этот потенциал. Это самое главное. Я считаю, что это способствовало тому, что мы выиграли чемпионат.

Каждый футболист в киевском "Динамо" развивается с таким тренером как Мирча Луческу. Для каждого это огромный скачок вверх в этом сезоне. Этот человек очень долго в футболе и умеет развивать. Он развивал бразильских футболистов, а в этом году он развивал нас. Победа в чемпионате – на 90 процентов его заслуга", - сказал Цыганков.