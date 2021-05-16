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Севидов: Нет понятия, как тренер-консультант. Я подсказал некоторые вещи по тренировках
Специалист опроверг свою роль в "Минае"
fcilich.com
Украинский тренер Александр Севидов поделился мыслями насчет своей работы в "Минае" с главным тренером команды Николаем Цымбалом.
"Прежде всего хочу уточнить – нет такого понятия, как тренер-консультант, которым меня начали называть после моего прихода в "Минай".
Когда меня попросили помочь ужгородской команде, то я, прежде всего, понимал, что Цымбал – тренер молодой, а его помощник Микуляк еще моложе. Некоторые вещи по тренировочному процессу я подсказал", – рассказал Севидов
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