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Севидов: Нет понятия, как тренер-консультант. Я подсказал некоторые вещи по тренировках

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист опроверг свою роль в "Минае"

Севидов: Нет понятия, как тренер-консультант. Я подсказал некоторые вещи по тренировках

fcilich.com

Новина українською

Украинский тренер Александр Севидов поделился мыслями насчет своей работы в "Минае" с главным тренером команды Николаем Цымбалом.

"Прежде всего хочу уточнить – нет такого понятия, как тренер-консультант, которым меня начали называть после моего прихода в "Минай".

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Когда меня попросили помочь ужгородской команде, то я, прежде всего, понимал, что Цымбал – тренер молодой, а его помощник Микуляк еще моложе. Некоторые вещи по тренировочному процессу я подсказал", – рассказал Севидов

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В статье: Александр Севидов ФК Минай Николай Цымбал
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (2)
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dazo64
16.05.2021 в 20:37
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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alex.belogubko (одесса)
16.05.2021 в 19:58
гоните Севидова помог вывести Минай в 1 лигу
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