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Ушли в отпуск без долгов. Львов получил бонус от Динамо за победу над Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Отдыхать команда будет до 8 июня

Ушли в отпуск без долгов. Львов получил бонус от Динамо за победу над Шахтером

pfclviv.com

Новина українською

Футболисты "Львова" ушли в отпуск и подготовку к новому чемпионату УПЛ начнут 8 июня.

По информации Meta-ratings, задолженностей перед игроками и тренерским штабом нет. Существенно улучшило финансовое положение львовян и солидное вознаграждение, которое они получили от киевского "Динамо" за победу над донецким "Шахтером" в 19 туре чемпионата УПЛ.

Также стало известно, что контракт нападающего Назария Ныча с ФК "Львов" заканчивается не 30 июня, как сообщали СМИ, а летом 2023 года.

Тем временем новым генеральным директором "Львова" стал Вадим Левчук, а занимавший ранее эту должность Андрей Панькив избран вице-президентом ФК.

Напомним, что "горожане" в завершившемся сезоне-2020/2021 в УПЛ заняли восьмое место, набрав 29 очков.

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (4)
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LAZ E183 (Рига)
19.05.2021 в 19:05
Все стабільно, і на позитиві! Склад, думаю, Безсмертному під силу зберегти, можливо, попрощавшись з парою гравців послабше. Точково підсилитися 4-6 якісними футболістами, і можна спробувати поборотися за 5 місце. Тим паче, враховуючи, що в деяких командах є, чи скоро будуть відчутні кадрові втрати.
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
19.05.2021 в 18:45
и кто может исчъё подтвердить о стимулировании того матча? а никто! очередная утка для разборок читателей сайта
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+1
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
19.05.2021 в 19:52
Суркис.
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+1
-1
avatar
Viktor Ivanjvich
19.05.2021 в 18:43
А ВЕДЬ когда то Суркис сказал что никогда ДК не давали бабло за победу над Ш--- дал слово ОН же его и забрал
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+1
-2


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