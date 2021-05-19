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Ушли в отпуск без долгов. Львов получил бонус от Динамо за победу над Шахтером
Отдыхать команда будет до 8 июня
pfclviv.com
Футболисты "
По информации Meta-ratings, задолженностей перед игроками и тренерским штабом нет. Существенно улучшило финансовое положение львовян и солидное вознаграждение, которое они получили от киевского "Динамо" за победу над донецким "Шахтером" в 19 туре чемпионата УПЛ.
Также стало известно, что контракт нападающего Назария Ныча с ФК "Львов" заканчивается не 30 июня, как сообщали СМИ, а летом 2023 года.
Тем временем новым генеральным директором "Львова" стал Вадим Левчук, а занимавший ранее эту должность Андрей Панькив избран вице-президентом ФК.
Напомним, что "горожане" в завершившемся сезоне-2020/2021 в УПЛ заняли восьмое место, набрав 29 очков.
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