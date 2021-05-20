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Экс-лидер Ингульца перейдет в Рух на правах свободного агента - источник
Футболист и клуб достигли договоренности
Фото: facebook.com/FCInhulets/
Львовский "Рух" начал работу на трансферном рынке УПЛ, пригласив в свои ряды нападающего из "Ингульца".
Одним из первых новичков львовского клуба в межсезонье стал 26-летний нападающий Ника Сичинава, который минувший сезон провел в составе "Ингульца". Об этом сообщает Meta-ratings.
Команду Сергея Лавриненко нападающий покинул в статусе свободного агента, после того как у него завершился контракт с клубом из Петрово. По информации источника, футболист и клуб достигли договоренности и ударили по рукам – следующий сезон Сичинава проведет в "Рухе".
Добавим, что уроженец Кутаиси выступал ранее за "Волгарь" (Астрахань), "Колхети-1913", "ВИТ-Джорджию" (Грузия) и "Ингулец".
В составе дебютанта УПЛ в минувшем сезоне Сичинава провел 22 матча, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
Добавим также, что ранее СМИ информировали об интересе "Руха" к голкиперу "Александрии" Юрию Панькиву.
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