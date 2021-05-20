Алан Патрик: Если в прошлом сезоне мы легко побеждали Динамо, то в этом соперник стал сильнее

Полузащитник " Шахтера " Алан Патрик в интервью журналу "Футбол" высказал свое мнение, почему "горняки" в минувшем сезоне проиграли чемпионство "Динамо".

"Луческу придал "Динамо" сильный импульс. В этом сезоне по результатам, которые показывает команда, виден сильный прогресс и, безусловно в этом заслуга Мирчи Луческу. Если в прошлом сезоне мы легко побеждали "Динамо", то в этом соперник стал сильнее. Теперь мы очень мотивированы, чтобы вернуть трофеи!

Мои отношения с Луческу? Логично, что мои воспоминания о Луческу не самые позитивные. Он был тренером, когда я пришел в команду, и эта фаза моей карьеры не задалась. Я не получал шансов. Возможно, я не был опытным и зрелым футболистом, но, откровенно говоря, и проявить себя не мог. Конечно, кое-чему я за это время у Луческу научился. Не могу сказать, что этот опыт полностью отрицательный, но скажем так, работал я вхолостую", — сказал бразилец.