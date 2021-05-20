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Алан Патрик: Если в прошлом сезоне мы легко побеждали Динамо, то в этом соперник стал сильнее

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнение о триумфе Динамо из стана соперника

Алан Патрик: Если в прошлом сезоне мы легко побеждали Динамо, то в этом соперник стал сильнее

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик в интервью журналу "Футбол" высказал свое мнение, почему "горняки" в минувшем сезоне проиграли чемпионство "Динамо".

"Луческу придал "Динамо" сильный импульс. В этом сезоне по результатам, которые показывает команда, виден сильный прогресс и, безусловно в этом заслуга Мирчи Луческу. Если в прошлом сезоне мы легко побеждали "Динамо", то в этом соперник стал сильнее. Теперь мы очень мотивированы, чтобы вернуть трофеи!

Мои отношения с Луческу? Логично, что мои воспоминания о Луческу не самые позитивные. Он был тренером, когда я пришел в команду, и эта фаза моей карьеры не задалась. Я не получал шансов. Возможно, я не был опытным и зрелым футболистом, но, откровенно говоря, и проявить себя не мог. Конечно, кое-чему я за это время у Луческу научился. Не могу сказать, что этот опыт полностью отрицательный, но скажем так, работал я вхолостую", — сказал бразилец.

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В статье: Мирча Луческу Алан Патрик Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (2)
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Unselfish (Белая Церковь )
20.05.2021 в 21:12
А точнее в этом сезоне Динамо легко обыграло Вас...
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-1
vabo84
20.05.2021 в 20:53
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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-1


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