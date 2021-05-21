Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Александрии: Пришло время меняться, разбавить команду молодыми и перспективными игроками
Изменения в команде кардинальные
Фото: ФК Александрия
Недавно "
"У многих игроков просто закончились контракты и дальше есть некоторые условия, которые будут у новых игроков. Поэтому кто-то из ребят сам захотел поменять команду. Это не разрыв отношений, они просто отработали свой контракт, за что мы им всем благодарны.
Пришло время меняться. У нас останется немало опытных игроков и будет неплохой идеей сейчас разбавить коллектив молодыми и перспективными игроками", - сказал Китаев.
Популярное сейчас
- Бан на 5 лет и штраф 250 тысяч гривен. КДК вынес решение по делу Гельзина
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО
- Лунин попал в шорт-лист клуба Ла Лиги
- Вселенский исход. 8 игроков и почти все лидеры покинули Александрию
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно