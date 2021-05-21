Директор Александрии: Пришло время меняться, разбавить команду молодыми и перспективными игроками

Недавно " Александрия " назначила нового тренера вместо Владимира Шарана. А вчера стало известно, что клуб покинуло восемь ключевых футболистов. Директор "горожан" Дмитрий Китаев в эфире ТК "Футбол" прокомментировал эту ситуацию.

"У многих игроков просто закончились контракты и дальше есть некоторые условия, которые будут у новых игроков. Поэтому кто-то из ребят сам захотел поменять команду. Это не разрыв отношений, они просто отработали свой контракт, за что мы им всем благодарны.

Пришло время меняться. У нас останется немало опытных игроков и будет неплохой идеей сейчас разбавить коллектив молодыми и перспективными игроками", - сказал Китаев.