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Суркис: Хотели купить Кухаревича из Руха. Других молодых игроков, кто не из Шахтера, не вижу
Реалии украинского футбола?
Президент "
"Я не вижу таких, чтобы они были сильнее моих молодых игроков.
Да, мы хотели купить из "Руха" Кухаревича, но президент нормально ответил, что смотрит только на возможность продажи на Запад.
Других футболистов я не вижу, кто мог бы конкурировать", - сказал Суркис.
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Источник:ПРОФУТБОЛ
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