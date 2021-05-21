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Суркис: Хотели купить Кухаревича из Руха. Других молодых игроков, кто не из Шахтера, не вижу

Премьер-лига
(1 голосов)

Реалии украинского футбола?

Суркис: Хотели купить Кухаревича из Руха. Других молодых игроков, кто не из Шахтера, не вижу

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о возможном усилении клуба игроками из УПЛ кроме "Шахтера".

"Я не вижу таких, чтобы они были сильнее моих молодых игроков.

Да, мы хотели купить из "Руха" Кухаревича, но президент нормально ответил, что смотрит только на возможность продажи на Запад.

Других футболистов я не вижу, кто мог бы конкурировать", - сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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