Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Де Дзерби в Шахтере

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби подпишет контракт с "Шахтером" до 2023 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Он придет в донецкий клуб вместе со своими ассистентами из "Сассуоло".

Это будут Давиде Поссанцини, Маркаттильо Маркаттильи и Винченцо Тереза. Последние два были тренерами-терапевтами в "Сассуоло".

41-летний специалист уже прибыл в Киев. Его официальное представление в качестве главного тренера "горняков" ожидается завтра, 26 мая.