Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Де Дзерби в Шахтере
Специалист будет работать со своими ассистентами из "Сассуоло"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский тренер Роберто Де Дзерби подпишет контракт с "Шахтером" до 2023 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Он придет в донецкий клуб вместе со своими ассистентами из "Сассуоло".
Это будут Давиде Поссанцини, Маркаттильо Маркаттильи и Винченцо Тереза. Последние два были тренерами-терапевтами в "Сассуоло".
41-летний специалист уже прибыл в Киев. Его официальное представление в качестве главного тренера "горняков" ожидается завтра, 26 мая.
Популярное сейчас
- СМИ назвали клубы УПЛ, у которых возникли проблемы с аттестацией
- СМИ: Минай может остаться в УПЛ: известна причина
- "Из-за Лавриненко". Ситало объяснил трансфер в Ингулец
- Яремчук может оказаться в Ницце, Яя Туре покинул Олимпик. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО