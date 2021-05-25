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Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Де Дзерби в Шахтере

Премьер-лига
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Специалист будет работать со своими ассистентами из "Сассуоло"

Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Де Дзерби в Шахтере

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский тренер Роберто Де Дзерби подпишет контракт с "Шахтером" до 2023 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Он придет в донецкий клуб вместе со своими ассистентами из "Сассуоло".

Это будут Давиде Поссанцини, Маркаттильо Маркаттильи и Винченцо Тереза. Последние два были тренерами-терапевтами в "Сассуоло".

41-летний специалист уже прибыл в Киев. Его официальное представление в качестве главного тренера "горняков" ожидается завтра, 26 мая.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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