Де Дзерби: В Европе все знают, что Шахтер - это топ-клуб с талантливыми футболистами

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Шахтера".

"Очень хорошие ощущения. Я очень рад быть здесь. Рад, что стал тренером "Шахтера". Для меня это большая честь. Хоть я и очень скромный как человек, хочу Вас заверить, что могу дать "Шахтеру" многое. И уверен, что мы можем побеждать вместе.

Я могу дать все, что могу - всего себя. Со всей серьезностью подхода и профессионализмом. Я уверен, что смогу передать всю философию игры. А она очень похожа на философию "Шахтера". И я думаю, это ответ на вопрос "почему "Шахтер" выбрал меня, а я выбрал "Шахтер".

Для меня очень интересно попробовать себя в другом чемпионате, познакомиться и понять новых футболистов. И я не боюсь нового вызова. Как тренер я достиг в жизни многих тяжелых вещей. И повышать собственные результаты - это то, что мне нужно. У меня очень много энтузиазма и ощущение счастья и ощущение того, что вместе мы можем достичь значительных результатов.