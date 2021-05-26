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Де Дзерби: В Европе все знают, что Шахтер - это топ-клуб с талантливыми футболистами

Премьер-лига
(2 голосов)

Итальянский наставник рад своему назначению на пост главного тренера

Де Дзерби: В Европе все знают, что Шахтер - это топ-клуб с талантливыми футболистами

Скриншот: BurBuzz

Новина українською

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Шахтера".

"Очень хорошие ощущения. Я очень рад быть здесь. Рад, что стал тренером "Шахтера". Для меня это большая честь. Хоть я и очень скромный как человек, хочу Вас заверить, что могу дать "Шахтеру" многое. И уверен, что мы можем побеждать вместе.

Я могу дать все, что могу - всего себя. Со всей серьезностью подхода и профессионализмом. Я уверен, что смогу передать всю философию игры. А она очень похожа на философию "Шахтера". И я думаю, это ответ на вопрос "почему "Шахтер" выбрал меня, а я выбрал "Шахтер".

Для меня очень интересно попробовать себя в другом чемпионате, познакомиться и понять новых футболистов. И я не боюсь нового вызова. Как тренер я достиг в жизни многих тяжелых вещей. И повышать собственные результаты - это то, что мне нужно. У меня очень много энтузиазма и ощущение счастья и ощущение того, что вместе мы можем достичь значительных результатов.

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Мне не нужны были советы. Я и так знал, что в Европе все знают, что "Шахтер" - это топ-клуб. Здесь все люди работают серьезно. Есть много хороших футболистов, талантливых.

И поэтому, когда я получил первый звонок отсюда, я уже тогда твердо решил покинуть "Сассуоло". Хотя это была команда, в которой я оставил часть своего сердца. Потому что у меня были прекрасные отношения с руководством и игроками "Сассуоло". Но когда я понял, что там достиг максимума, у меня не было сомнений, что следующим шагом должен быть именно "Шахтер", - сказал Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (3)
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Dortmund 09 (Киев)
26.05.2021 в 15:38
Топ клубы это: Ман Сити, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Челси, Ювентус, Бавария, Интер, Реал, Барселона, ПСЖ. Все остальные околотоповые (Боруссия Д, Атлетико, Тоттенхем, Порту и тд). Шахтер где то в третьем эшелоне находится.
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Американец 2000
26.05.2021 в 14:23
По сравнению с Каштру - этот тренер на мужика похож , который может и по лицу дать таким антонам как Тайсон , который не захотел выходить на игру с Ромой (((((
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-3
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Dnepr-75 (Днiпро)
26.05.2021 в 14:41
К мужикам никакого отношения не имеет, как тренер посмотрим.
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