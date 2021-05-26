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Де Дзерби: В Европе все знают, что Шахтер - это топ-клуб с талантливыми футболистами
Итальянский наставник рад своему назначению на пост главного тренера
Скриншот: BurBuzz
Итальянский специалист Роберто Де Дзерби прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Шахтера".
"Очень хорошие ощущения. Я очень рад быть здесь. Рад, что стал тренером "Шахтера". Для меня это большая честь. Хоть я и очень скромный как человек, хочу Вас заверить, что могу дать "Шахтеру" многое. И уверен, что мы можем побеждать вместе.
Я могу дать все, что могу - всего себя. Со всей серьезностью подхода и профессионализмом. Я уверен, что смогу передать всю философию игры. А она очень похожа на философию "Шахтера". И я думаю, это ответ на вопрос "почему "Шахтер" выбрал меня, а я выбрал "Шахтер".
Для меня очень интересно попробовать себя в другом чемпионате, познакомиться и понять новых футболистов. И я не боюсь нового вызова. Как тренер я достиг в жизни многих тяжелых вещей. И повышать собственные результаты - это то, что мне нужно. У меня очень много энтузиазма и ощущение счастья и ощущение того, что вместе мы можем достичь значительных результатов.
Мне не нужны были советы. Я и так знал, что в Европе все знают, что "Шахтер" - это топ-клуб. Здесь все люди работают серьезно. Есть много хороших футболистов, талантливых.
И поэтому, когда я получил первый звонок отсюда, я уже тогда твердо решил покинуть "Сассуоло". Хотя это была команда, в которой я оставил часть своего сердца. Потому что у меня были прекрасные отношения с руководством и игроками "Сассуоло". Но когда я понял, что там достиг максимума, у меня не было сомнений, что следующим шагом должен быть именно "Шахтер", - сказал Де Дзерби.
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