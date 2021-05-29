Первый итальянец в Шахтере. Невио Скала сделал клуб чемпионом, но после провалился в Европе

Будущий сезон 2020/21 станет особенным для "Шахтера". После пяти лет португальской эры имени Фонсеки и Каштру, клуб решил отойти от этого вектора и пригласил молодого Роберто Де Дзерби. Итальянец впервые будет работать за рубежом, впервые будет бороться за чемпионство и в еврокубках, а также впервые столкнется с командой, в которой играет так много бразильских игроков. Контракт наставник подписал на два года, так что о Роберто мы поговорить еще успеем. Впрочем, вы уже сейчас можете почитать о нем в материале Леона Вургафта здесь . Пока дадим ему шанс спокойно познакомиться с командой.

Де Дзерби не первый итальянец в истории "Шахтера". В 2002-м году с "горняками" работал титулованный на то время специалист Невио Скала. Он стал первым иностранным наставником, если не считать страны бывшего Союза, в истории команды и сумел выиграть с ними первое чемпионство.

В январе 2002-го года донецкий "Шахтер" объявил о назначении Невио Скалы главным тренером. На своей первой пресс-конференции итальянец выделил главную задачу, которую перед ним поставил клуб:

"Президент попросил меня передать свой опыт и знания команде, чтобы "Шахтер" играл в зрелищный футбол, на который ходили бы болельщики и который приносил бы результат".

Конечно итальянец немного лукавил. Зрелищный футбол в "Шахтере" пытались ставить всегда, но в 2002-м году перед командой была всего одна задача - чемпионство. Достичь его нужно было любой ценой. А зрелищность, голы и прочие житейские радости отходили на второй план.



Газета "Команда" от 19.01.2002

Стоит понять контекст времени. В 90-е годы украинский чемпионат можно было описать всего одним предложением: есть "Динамо" и есть остальные. "Бело-синие" не боялись никого на внутренней арене, один за другим штампуя чемпионские звания. Ситуация стала меняться ближе к концу тысячелетия, когда донецкий "Шахтер" забронировал за собой второе место и стал клубом, с которым столице нужно было считаться. Но для закрепления успеха требовались золотые медали, которые никак не хотели покидать Киев.

Что интересно, золото могло покориться "Шахтеру" за год до триумфа имени Скалы. В сезоне 2000/01 "горняки" всего на один балл отстали от "Динамо", которое тогда еще тренировал Валерий Лобановский. За два тура до финиша "Шахтер" лидировал в таблице, но умудрился потерять очки в матче против киевского "ЦСКА", раскатав нулевку. В любой другой день любого года команда Прокопенко спокойно бы выиграла тот матч, но из-за отсутствия опыта и чемпионского духа, тогда их ожидало фиаско. Мечты о золоте еще на год остались мечтами.

Прокопенко остался тренером "Шахтера", но клуб уже посматривал в сторону Европы, в надежде заманить видного зарубежного тренера. В Украину и сейчас не так и просто пригласить иностранца, а в начале нулевых подобный трюк можно было смело приравнять к любому подвигу Геракла. Несмотря на успехи "Динамо" в Европе, наш чемпионат был неинтересен никому, кроме местных болельщиков. С командами работали и в командах играли либо собственные граждане, либо представители стран бывшего Союза. Единственное заморское исключение - Бернд Штанге, поработавший с "Днепром" в середине 90-х.

Ринат Ахметов хотел видеть в "Шахтере" иностранца. Причем не просто зарубежного тренера, а наставника с именем, приглашение которого в очередной раз бы подтвердило амбиции владельца. Поговаривают, что в списке желанных было три фамилии - Скала, Луческу, Даум. Вторые два, несмотря на заманчивое предложение, не решились ехать в Украину (Мирча, как вы и без нас знаете, в "Шахтере" таки окажется), а вот Невио ответил не сразу. Переговоры с ним шли долго, а сам итальянец откладывал решение до последнего, в надежде получить приглашение с других стран.

"Мы встретились с президентом "Шахтера" господином Ахметовым в октябре в Вене. В тот же день мы спонтанно решили прямо из Вены отправиться в Донецк, чтобы я мог получить представление о том месте, где мне предложили работать. Мне показали город, спортивную базу, которая, должен сказать, меня потрясла. Я попросил время на размышление - прежде чем принять решение, я очень тщательно взвешиваю все "за" и "против".

Только по прошествии трех месяцев Скала предложение принял, сменив на посту тренера "горняков" Валерия Яремченко. Есть информации, что по его контракту, который подписали на полтора года, ему полагались три миллиона евро.

Roberto #DeZerbi è il secondo allenatore italiano della storia dello Shakhtar Donetsk dopo Nevio Scala che lo allenò per qualche mese nel 2002, vincendo campionato e Coppa d'Ucraina. pic.twitter.com/KwRW6XAdf6 — Giuseppe Pastore (@gippu1) May 25, 2021

Чем был известен Невио в Европе? Конечно же работой с "Пармой". Вы и сами слышали об этом итальянском клубе, который достиг немалого в девяностых, завоевав Кубок Италии, кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Немало кубков, согласитесь. Скала - главный творец той самой команды. В Украину его приглашали, дабы сделать из "Шахтера" такую же машину.

Работы у итальянца было немало. Стоит понимать, что "Шахтер" Прокопенко имел статус голевой машины. Яркой. Безбашенной. Рок-н-рольной. Но отнюдь не чемпионской. Чисто для справки: в сезоне 2000/01 "горняки" забили в чемпионате 71 гол, заняв уверенное первое место по данному показателю. Но спустя год, уже при новом наставнике, за те же самые 26 матчей было забито всего 49. Чувствуете разницу?

Опытный Скала прекрасно понимал, что, если отдельно взятый матч благодаря атаке выиграть можно, то титулы прежде всего приносит надежная игра в обороне. Об этом он также вспоминал в одном из интервью:

"Строительство начинается с закладки фундамента, это аксиома. Фундамент хорошей игры - защита. Я начал с защиты. И, думаю, в чем прежде всего прибавила команда за последние месяцы, так это в надежности. Да, у нас были и остаются проблемы в организации атакующих действий - это следующий этап строительства".

Для закладки этого самого фундамента было проведено несколько трансферов. Главный новичок зимы 2002-го - кипер Войцех Ковалевский. В первых своих матчах на посту наставника "Шахтера" Скала пытался играть по схеме с тремя центральными защитниками, но позже откатился к более классическим построениям.

Скала переделывал игроков "Шахтера". Он передавал опыт, о котором вспоминал на первой же пресс-конференции, прививал итальянский стиль футбола, который мы называем "катеначчо". Невио менял даже рацион игроков, заставляя тех есть больше зелени, фруктов и макаронных изделий, которые были необходимы для получения углеводов. Помимо этого, Скала с улыбкой вспоминал, как удивился тому факту, что в рацион игроков "Шахтера" входила черная икра. Видно, что для европейских чемпионатов это считается особой роскошью.

Свой прогресс понимали и игроки "Шахтера". Анатолий Тимощук, которого итальянец сделал капитаном, отмечал, что команда именно при Скале стала играть в умный футбол, а игроки полностью изменили свою ментальность. Мариуш Левандовский говорил, что Невио всегда прислушивался к футболистам, а они считали его вторым отцом. Одним словом, помимо тактических наработок, Скала смог улучшить еще и атмосферу внутри самого коллектива, заставив команду, как он признавал сам, улыбаться на тренировках.

Результаты пришли не сразу. Поначалу "горняки" чередовали успешные поединки с откровенно слабыми, отдавая очки "Кривбассу", "Металлисту" и "Металлургу" из Запорожья. О зрелищности говорить тоже не приходилось - играли осторожно, опасаясь за любой результат. Но победы были, а вместе с ними и набранные очки.

По сути, первое место "Шахтер" и "Динамо" разыграли за три тура до финиша, когда провели очный матч. Киевским клубом тогда, к слову, руководил уже Алексей Михайличенко, заменивший по ходу сезона Валерия Лобановского. Величайший тренер в истории "бело-синих" скончался именно по ходу той кампании.

"Шахтер" обыграл "Динамо" на родной арене со счетом 2:0. Что интересно, оба гола игроки Киева забили себе сами (Федоров и Гавранчич), позволив "горнякам" за два тура до конца сезона выйти на первую строчку. В отличие от сезона 2000/01, донецкий клуб себе палки в колеса не вставлял, спокойно финишировав на первом месте. В самом конце сезона "Шахтер" выдал отличную серию из шести победных поединков кряду, что во многом и помогло им стать чемпионом. Кампания была закончена с нулем в графе поражений.



Газета "Команда" от 13.06.2002

Вдобавок к этому, бонусом был взят и кубок страны, который также удалось завоевать после победы над "Динамо". Матч получился шикарным. Ателькин сделал счет 2:2 за семь минут до финального свистка, а уже в овертайме решающий гол забил Алексей Белик. Золотой дубль и всеукраинский триумф "Шахтера". Триумф Невио Скалы. Сам победитель не скрывал своей радости:

"Я впервые в жизни выиграл чемпионат какой-либо страны. Символично, что и "Шахтер" до этого не занимал первое место. Правда, не стану скрывать, что в прошлом чемпионате нам улыбнулась удача, без которой в футболе тяжело чего-то добиться. Минувший сезон был, пожалуй, лучшим в моей тренерской карьере".

После такой феерии, казалось, что Скала задержится в клубе надолго. Он и сам, вероятно, мог на это рассчитывать. Итальянец работал над изучением русского языка с персональным учителем, радовался подписанию двух иностранных футболистов (Брандао и Родригеса), искал нового распасовщика (говорили, что Ахметов охотился за Валентином Белькевичем), а также понимал две главные цели предстоящего сезона: победа в чемпионате и успешные выступления в Европе. До полного разочарования оставалось недолго.

"Шахтер" беззубо начал сезон, трижды потеряв очки в стартовых семи турах. Более того, фиаско от "Волыни" прервало внушительно беспроигрышную серию клуба. Все это можно было скрасить выходом в группу Лиги Чемпионов, но "горняки" не смогли ничего поделать с "Брюгге", уступив в серии пенальти по сумме двух встреч (2:2, 4:1 с.п.). Давление было нешуточным, но об отставке речи тогда не шло. Во-первых, в чемпионате все было не так и плохо и даже удалось обыграть "Динамо". А во-вторых, разве можно уволить человека, который подарил первое чемпионство клубу? "Аустрия" доказала, что можно.

И ладно бы "горняки" просто проиграли. Такое еще можно было понять. Но счет 1:5 на своем поле в первом же раунде квалификации Кубка УЕФА объяснить было сложно. Особенно учитывая статус и силу соперника. Есть легенда, что после того матча Ринат Ахметов, держа в руках бейсбольную биту, собственноручно разбил машины своих игроков в наказание. Что касается тренера, то следующий матч "Шахтер" начал уже с новым наставником. История была окончена.

Тяжело найти причину произошедшего. Вряд ли даже сам тренер мог четко объяснить, почему был провален старт сезона и как можно было пропустить пять голов от "Аустрии". Спустя много лет, в интервью Il Gazzettino, Невио заявил, что президент в тот момент хотел побед в Кубке УЕФА, но матч в сентябре 2002-го сложился для команды очень неудачно. А вина всегда лежит на тренере…



Газета "Команда" от 19.09.2002

Итальянец Невио Скала проработал в "Шахтере" менее одного года, но это время было запоминающимся. Отбросим победу в чемпионате и кубке. Это важные события, но и кроме них есть что вспомнить.

Скала - первый иностранец в истории "горняков", который изменил работу в клубе. Игроки, как они признавались, впервые столкнулись с тактически подкованным тренером. Была изменена их ментальность. Они стали победителями. Из яркой атакующей команды Невио сделал чемпиона страны, который, может, играл не так и зрелищно, как хотелось бы, но добывал результат от матча к матчу.

До прихода Скалы у болельщиков "Шахтера" была уверенность, что чемпионство им завоевать не получится никогда. И до итальянца "горняки" приближались к первой строчке, но именно зарубежный тренер сумел сделать их чемпионами. Без забивного футбола. Без лишних слов о собственном ДНК. Просто прагматичная и тактически подкованная команда, которая впервые в своей истории выиграла золото. Это останется навсегда.

Спустя 19 лет с "Шахтером" снова будет работать итальянец. Но теперь это будет не опытный Скала, успевший немалого добиться и до украинского периода, а молодой Роберто Де Дзерби. Но несмотря на это, задача будет перед ним стоять примерно такая же, как и перед Скалой: "Вновь сделать "Шахтер" сильнейшим клубом страны".