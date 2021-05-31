Испанский форвард покидает Тенерифе и возвращается в Динамо

Испанский нападающий Фран Соль покидает "Тенерифе" и возвращается в расположение киевского "Динамо". Об этом сообщает AS.

Истек срок аренды 29-летнего футболиста, игравшего год за клуб Сегунды. В составе испанской команды нападающий во всех турнирах провел 38 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

Напомним, что "Динамо" приобрело Соля в январе 2019 года у "Виллема II" за 3,5 миллиона евро. В футболке "бело-синих" испанец сыграл в 23 матчах, забил 4 гола и сделал две голевые передачи

Добавим, что ранее сообщалось, что Мирча Луческу сообщил руководство о том, что он не рассчитывает на форварда Фран Соля.