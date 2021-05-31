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Испанский форвард покидает Тенерифе и возвращается в Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Истек срок аренды футболиста, игравшего год за клуб Сегунды

Испанский форвард покидает Тенерифе и возвращается в Динамо

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - А. Попов

Новина українською

Испанский нападающий Фран Соль покидает "Тенерифе" и возвращается в расположение киевского "Динамо". Об этом сообщает AS.

Истек срок аренды 29-летнего футболиста, игравшего год за клуб Сегунды. В составе испанской команды нападающий во всех турнирах провел 38 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

Напомним, что "Динамо" приобрело Соля в январе 2019 года у "Виллема II" за 3,5 миллиона евро. В футболке "бело-синих" испанец сыграл в 23 матчах, забил 4 гола и сделал две голевые передачи

Добавим, что ранее сообщалось, что Мирча Луческу сообщил руководство о том, что он не рассчитывает на форварда Фран Соля.

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В статье: Динамо (Киев) Тенерифе (Испания) Фран Соль
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Источник:
AS

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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.05.2021 в 11:04
Он счастлив наконец дождаться возвращения!!!
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+1
-2
wago27
31.05.2021 в 10:59
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
мы за динамо (киев)
31.05.2021 в 10:13
це кіно. здається мені--- кумедія.
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+2
-1
royalstas (Вінниця)
31.05.2021 в 09:11
Ось воно довгоочікуване підсилення нападу)
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+1
-5


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