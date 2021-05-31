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Кулач: Женщины не должны судить мужчин

Премьер-лига
(5 голосов)

Форвард говорит, что при таком судействе теряется эмоциональная составляющая футбола

Кулач: Женщины не должны судить мужчин

Новина українською

Нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач в интервью журналу "Футбол" поделился мнением о ВАР и женщинах-арбитрах в УПЛ.

"ВАР у нас не зашел. Очень много ошибок даже после просмотра ВАР. Както все очень спорно и двусмысленно.

Я придерживаюсь мнения, что женщины не должны судить мужчин. Когда реферимужчина, ты можешь с ним подругому общаться, на повышенных тонах, потому что футбол – это эмоции.

Когда эмоционально высказываешь чтото женщине, она отвечает: "Я же женщина. Чего орешь?". Извините, тогда вы должны судить женщин", – сказал Кулач.

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В статье: Ворскла (Полтава) Владислав Кулач
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (5)
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Динамо-машина (Киев)
31.05.2021 в 19:35
Поддерживаю! Женщинам место в женском футболе!
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+2
-1
vgolovan (полтава)
31.05.2021 в 19:35
все верно сказал
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+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
31.05.2021 в 19:06
Забыли спросить Кулача
Ответить
+4
-7
Глюк Львів (Лемберг)
31.05.2021 в 18:47
Ембіцил, що з нього взяти?
Ответить
+5
-8
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Динамо-машина (Киев)
31.05.2021 в 19:36
Он лучший бомбардир чемпионата и сказал все по делу. В данном случае именно ты похож на имбицыла.
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+4
-1


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