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Кулач: Женщины не должны судить мужчин
Форвард говорит, что при таком судействе теряется эмоциональная составляющая футбола
Нападающий "
"ВАР у нас не зашел. Очень много ошибок даже после просмотра ВАР. Как‑то все очень спорно и двусмысленно.
Я придерживаюсь мнения, что женщины не должны судить мужчин. Когда рефери‑мужчина, ты можешь с ним по‑другому общаться, на повышенных тонах, потому что футбол – это эмоции.
Когда эмоционально высказываешь что‑то женщине, она отвечает: "Я же женщина. Чего орешь?". Извините, тогда вы должны судить женщин", – сказал Кулач.
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