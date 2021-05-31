Итальянский журналист подтвердил интерес Челси к Забарному

Лондонский "Челси" действительно рассматривает вариант с трансфером центрального защитника киевского " Динамо " Ильи Забарного.

Во всяком случае, данную информацию подтверждает итальянский журналист и инсайдер Николо Скира.

О каких-либо переговорах и суммах Скира не пишет, однако сообщает, что лондонский клуб "рассматривает возможность подписания игрока".

Ранее СМИ сообщались, что "Челси" близок к покупке Забарного за 12 млн евро, однако позже пришло опровержение, что никаких официальных контактов между клубами не было .

В текущем сезоне во всех турнирах 18-летний Забарный провел 36 матчей, в которых записал на свой счет 1 гол и 1 ассист. Сейчас Илья пребывает в штабе украинской сборной и проходит подготовку к предстоящему Евро-2020.