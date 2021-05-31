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Итальянский журналист подтвердил интерес Челси к Забарному

Премьер-лига
(1 голосов)

Европейские инсайдеры говорят, что интерес все-таки есть

Итальянский журналист подтвердил интерес Челси к Забарному

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Лондонский "Челси" действительно рассматривает вариант с трансфером центрального защитника киевского "Динамо" Ильи Забарного.

Во всяком случае, данную информацию подтверждает итальянский журналист и инсайдер Николо Скира.

О каких-либо переговорах и суммах Скира не пишет, однако сообщает, что лондонский клуб "рассматривает возможность подписания игрока".

Ранее СМИ сообщались, что "Челси" близок к покупке Забарного за 12 млн евро, однако позже пришло опровержение, что никаких официальных контактов между клубами не было.

В текущем сезоне во всех турнирах 18-летний Забарный провел 36 матчей, в которых записал на свой счет 1 гол и 1 ассист. Сейчас Илья пребывает в штабе украинской сборной и проходит подготовку к предстоящему Евро-2020.

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В статье: Динамо (Киев) Челси (Лондон) Илья Забарный Николо Скира
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Комментарии (2)
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Камонплей
31.05.2021 в 19:27
та шо сурок, там треба з доцею домовлятися, бо буде як Ярмоленко майже до 30 сидіти
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
31.05.2021 в 18:54
Шева с сурком договориться не может.
Ответить
0
-1


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