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Итальянский журналист подтвердил интерес Челси к Забарному
Европейские инсайдеры говорят, что интерес все-таки есть
Фото: ФК Динамо Киев
Лондонский "Челси" действительно рассматривает вариант с трансфером центрального защитника киевского "
Во всяком случае, данную информацию подтверждает итальянский журналист и инсайдер Николо Скира.
О каких-либо переговорах и суммах Скира не пишет, однако сообщает, что лондонский клуб "рассматривает возможность подписания игрока".
Ранее СМИ сообщались, что "Челси" близок к покупке Забарного за 12 млн евро, однако позже пришло опровержение, что
В текущем сезоне во всех турнирах 18-летний Забарный провел 36 матчей, в которых записал на свой счет 1 гол и 1 ассист. Сейчас Илья пребывает в штабе украинской сборной и проходит подготовку к предстоящему Евро-2020.
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