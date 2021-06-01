Стартовала продажа абонементов на матчи Шахтера на сезон 2021/22

Сегодня, 1 июня стартовала продажа абонементов на домашние матчи "Шахтера" в сезоне-2021/22.

"Горняки" предлагают на выбор 2 типа абонементов.

Первый – владелец самостоятельно выбирает 8 матчей чемпионата Украины, в том числе 1 поединок Кубка Украины до полуфинала, который он хочет посетить.

Стоимость – от 300 до 15 000 гривен.

Второй – на все домашние матчи "Шахтера" в чемпионате и Кубке Украины.

Стоимость – от 500 до 25 000 гривен.

Владельцы абонементов сезона-2021/22 также смогут голосовать за активности на стадионе в день матча (например, выбор трека, под который выходит команда), определять футболиста для участия в вебинаре, участвовать в розыгрышах от "Шахтера", накапливать бонусы и получать уникальные возможности.

Напомним, что все домашние матчи "Шахтер" будет проводить на НСК "Олимпийский".