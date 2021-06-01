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Соломон всерьез рассматривает вариант переезда в Англию
Вингер "Шахтера" в летнее трансферное окно может сменить клуб
Вингер донецкого "Шахтера" Манор Соломон всерьез рассматривает возможность покинуть Украину нынешним летом ради переезда в английскую Премьер-лигу, где заинтересованность в его услугах сохраняет "Арсенал".
По данным израильских источников, Соломон даже начал подыскивать себе жилье в Лондоне, хотя окружение игрока эту информацию опровергает.
Вопросом трудоустройства Соломона в АПЛ занимается известный агент Пини Захави. Ожидается, что за трансфер Соломона "Шахтер" пожелает выручить 21 миллион фунтов.
Контракт 21-летнего футболиста с "горняками", по данным Transfermarkt, рассчитан до 31 декабря 2023 года.
Отметим, что в минувшем сезоне УПЛ Соломон за "Шахтер" во всех турнирах сыграл 35 матчей, в которых забил 11 голов и отдал результативную передачу.
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