  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Соломон всерьез рассматривает вариант переезда в Англию
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соломон всерьез рассматривает вариант переезда в Англию

Премьер-лига
(1 голосов)

Вингер "Шахтера" в летнее трансферное окно может сменить клуб

Соломон всерьез рассматривает вариант переезда в Англию

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Манор Соломон всерьез рассматривает возможность покинуть Украину нынешним летом ради переезда в английскую Премьер-лигу, где заинтересованность в его услугах сохраняет "Арсенал".

По данным израильских источников, Соломон даже начал подыскивать себе жилье в Лондоне, хотя окружение игрока эту информацию опровергает.

Вопросом трудоустройства Соломона в АПЛ занимается известный агент Пини Захави. Ожидается, что за трансфер Соломона "Шахтер" пожелает выручить 21 миллион фунтов.

Контракт 21-летнего футболиста с "горняками", по данным Transfermarkt, рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Отметим, что в минувшем сезоне УПЛ Соломон за "Шахтер" во всех турнирах сыграл 35 матчей, в которых забил 11 голов и отдал результативную передачу.

Читайте такжеСоломона советовали Арсеналу еще весной 2020-го, теперь в трансфере помогает известный агент
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Манор Соломон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football London

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
таврия19752009 (симферополь)
01.06.2021 в 13:23
Рано отпускать и ему рано тем более в Англию
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...