Соломон всерьез рассматривает вариант переезда в Англию

Вингер донецкого "Шахтера" Манор Соломон всерьез рассматривает возможность покинуть Украину нынешним летом ради переезда в английскую Премьер-лигу, где заинтересованность в его услугах сохраняет "Арсенал".

По данным израильских источников, Соломон даже начал подыскивать себе жилье в Лондоне, хотя окружение игрока эту информацию опровергает.

Вопросом трудоустройства Соломона в АПЛ занимается известный агент Пини Захави. Ожидается, что за трансфер Соломона "Шахтер" пожелает выручить 21 миллион фунтов.

Контракт 21-летнего футболиста с "горняками", по данным Transfermarkt, рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Отметим, что в минувшем сезоне УПЛ Соломон за "Шахтер" во всех турнирах сыграл 35 матчей, в которых забил 11 голов и отдал результативную передачу.