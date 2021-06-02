Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо может провести товарищеский матч с Лионом
Спарринг до конца еще не согласован
фото - ФК "Динамо" Київ
Киевское "Динамо" может провести товарищеский матч с "Лионом". Об этом сообщает портал footmercato.net.
По имеющейся у источника информации, этот спарринг еще не согласован до конца. Другие подробности на данный момент не сообщаются.
Отмечается, что "Лион" планирует начать свою подготовку к новому сезону 1 июня. Также у французской команды запланирован спарринг с "Лестером".
Напомним, что "Лион" финишировал четвертым в прошлом сезоне чемпионата Франции, команда сыграет на групповом этапе ЛЕ.
Популярное сейчас
- Герой футбольного дня. Георгий Судаков
- Агуэро красиво попрощался с сотрудниками Сити: подарил часы и разыграл свой внедорожник
- СМИ: Вест Хэм готов включить Ярмоленко в соглашение со Спартаком
- Пятов остается в Шахтере, Имереков оказался в Заре. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО