Киевское "Динамо" может провести товарищеский матч с "Лионом". Об этом сообщает портал footmercato.net.

По имеющейся у источника информации, этот спарринг еще не согласован до конца. Другие подробности на данный момент не сообщаются.

Отмечается, что "Лион" планирует начать свою подготовку к новому сезону 1 июня. Также у французской команды запланирован спарринг с "Лестером".

Напомним, что "Лион" финишировал четвертым в прошлом сезоне чемпионата Франции, команда сыграет на групповом этапе ЛЕ.