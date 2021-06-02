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Динамо может провести товарищеский матч с Лионом

Премьер-лига
(1 голосов)

Спарринг до конца еще не согласован

Динамо может провести товарищеский матч с Лионом

фото - ФК "Динамо" Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" может провести товарищеский матч с "Лионом". Об этом сообщает портал footmercato.net.

По имеющейся у источника информации, этот спарринг еще не согласован до конца. Другие подробности на данный момент не сообщаются.

Отмечается, что "Лион" планирует начать свою подготовку к новому сезону 1 июня. Также у французской команды запланирован спарринг с "Лестером".

Напомним, что "Лион" финишировал четвертым в прошлом сезоне чемпионата Франции, команда сыграет на групповом этапе ЛЕ.

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В статье: Лион Динамо (Киев)
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Источник:
Foot Mercato

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