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Суркис: Для Буяльского Динамо это не просто финансовые условия, а прежде всего, коллектив

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент клуба доволен новым контрактом с игроком

Суркис: Для Буяльского Динамо это не просто финансовые условия, а прежде всего, коллектив

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал подписание нового контракта с Виталием Буяльским.

"Это наш ключевой футболист и подписание нового соглашения – важный момент и для игрока, и для клуба. Тот случай, когда довольны все стороны, и клуб, и футболист, и болельщики.

У нас очень молодая команда и опытные футболисты играют важную роль.

Наряду с нашей талантливой молодежью есть такие опытные мастера, как Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Томаш Кендзера, Беньямин Вербич, Карлос де Пена, и подобный сплав молодости и опыта играет большую роль в достижении результата.

Мне импонирует подход к делу Буяльского, для него "Динамо" это не просто финансовые условия контракта, а прежде всего, коллектив за который он бьется на футбольном поле", – сказал Суркис.

Напомним, что новое соглашение игрока с клубом рассчитано на четыре года - до лета 2025-го года.

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В статье: Игорь Суркис Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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xapyga (Запорожье)
03.06.2021 в 23:01
Лучший игрок Динамо эры физруков,да и похоже не только физруков)
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