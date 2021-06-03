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Суркис: Для Буяльского Динамо это не просто финансовые условия, а прежде всего, коллектив
Президент клуба доволен новым контрактом с игроком
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал
"Это наш ключевой футболист и подписание нового соглашения – важный момент и для игрока, и для клуба. Тот случай, когда довольны все стороны, и клуб, и футболист, и болельщики.
У нас очень молодая команда и опытные футболисты играют важную роль.
Наряду с нашей талантливой молодежью есть такие опытные мастера, как Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Томаш Кендзера, Беньямин Вербич, Карлос де Пена, и подобный сплав молодости и опыта играет большую роль в достижении результата.
Мне импонирует подход к делу Буяльского, для него "Динамо" это не просто финансовые условия контракта, а прежде всего, коллектив за который он бьется на футбольном поле", – сказал Суркис.
Напомним, что новое соглашение игрока с клубом рассчитано на четыре года - до лета 2025-го года.
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