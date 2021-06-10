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Динамо определилось еще с одним соперником на первом сборе в Швейцарии

Премьер-лига
(2 голосов)

Известна даже дата проведения

Динамо определилось еще с одним соперником на первом сборе в Швейцарии

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

На первом сборе в Швейцарии киевское "Динамо" сыграет против местного "Серветта". Об этом сообщает официальный твиттер швейцарского клуба.

Встреча пройдет на 10 июля.

Отметим, что на 3 июля запланирован первый спарринг сборов против "Лозанны". На втором сборе планируется еще 4 спарринга, даты и соперники пока согласовываются, но уже есть предварительная договоренность с "Лионом" и "Ниццей".

Напомним, что 22 июня киевское "Динамо" начнет полноценную подготовку к новому сезону, кроме игроков сборной Украины.

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В статье: Динамо (Киев) Серветт (Швейцария)
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