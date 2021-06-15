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Собрание участников УПЛ выдвинуло Павелко на пост президента УАФ

Премьер-лига
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(4 голосов)

На собрании клубов УПЛ обсуждался и этот важнейший вопрос

Собрание участников УПЛ выдвинуло Павелко на пост президента УАФ

Новина українською

15 июня в Доме футбола состоялось собрание участников Украинской Премьер-Лиги.

Среди прочих обсуждаемых вопросов, участники саммита также выдвинули кандидатуру нынешнего главы УАФ Андрея Павелко на пост президента ассоциации.

Выборы запланированы на март 2022 года.

Напомним, что Павелко возглавляет УАФ с 2015 года.

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В статье: Андрей Павелко Украинская Премьер-лига УАФ
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Комментарии (4)
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Назар Кусий (Львів)
15.06.2021 в 21:46
Футболки і т.д. то добре для якогось піару. Але саме з подачі цього діяча введена формула 2+2 для вильоту з УПЛ. Катастрофічне рішення, яке ймовірно ще й з подачі Ярославського прийнято щоб максимально гарантувати вихід його Жєлєза. Пофіг на всіх інших, пофіг на розвиток ліги. Гоп стоп, який, як барани усі і підтримали.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
15.06.2021 в 21:26
Так от для чого був цей хайп з контуром України, який не можливо побачити неозброєнним оком.
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0
-1
Unselfish (Белая Церковь )
15.06.2021 в 20:51
Клубы выдвиженцев поименно можно? Страна должна знать своих продажных героев в лицо...
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+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
15.06.2021 в 21:04
Ты не знаешь наших руководителей? Они как телята голосуют все как один. И думаю выдвигали его тоже единогласно. Все ведь всём довольны, я так понимаю. Вон за форму человек договорился
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0
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