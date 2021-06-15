Премьер-лига
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Собрание участников УПЛ выдвинуло Павелко на пост президента УАФ
На собрании клубов УПЛ обсуждался и этот важнейший вопрос
15 июня в Доме футбола состоялось собрание участников Украинской Премьер-Лиги.
Выборы запланированы на март 2022 года.
Напомним, что Павелко возглавляет УАФ с 2015 года.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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Комментарии (4)
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Назар Кусий (Львів)
15.06.2021 в 21:46
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Acsakal (Kharkov)
15.06.2021 в 21:26
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Unselfish (Белая Церковь )
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Romerik (YNWA)
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