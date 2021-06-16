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Михайленко: Сейчас я в творческом поиске. Надеюсь, с востребованностью задержек не будет
Тренер готов продолжить работу
scdnipro1.com.ua
Украинский тренер Дмитрий Михайленко прокомментировал слухи о том, что он может возглавить "
"Соответствует ли действительности информация о том, что после отставки главного тренера Владимира Шарана мне в "Александрии" предлагали занять вакантную должность? Нет, ко мне никто с "Александрии" не обращался.
Сейчас я в творческом поиске и очень надеюсь, что с востребованностью задержек не будет", - сказал Михайленко.
Напомним, что последним местом работы тренера был кипрский "Пафос", который Михайленко покинул в конце января.
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