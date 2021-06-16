Михайленко: Сейчас я в творческом поиске. Надеюсь, с востребованностью задержек не будет

Украинский тренер Дмитрий Михайленко прокомментировал слухи о том, что он может возглавить " Александрию ".

"Соответствует ли действительности информация о том, что после отставки главного тренера Владимира Шарана мне в "Александрии" предлагали занять вакантную должность? Нет, ко мне никто с "Александрии" не обращался.

Сейчас я в творческом поиске и очень надеюсь, что с востребованностью задержек не будет", - сказал Михайленко.