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Михайленко: Сейчас я в творческом поиске. Надеюсь, с востребованностью задержек не будет

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер готов продолжить работу

Михайленко: Сейчас я в творческом поиске. Надеюсь, с востребованностью задержек не будет

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Украинский тренер Дмитрий Михайленко прокомментировал слухи о том, что он может возглавить "Александрию".

"Соответствует ли действительности информация о том, что после отставки главного тренера Владимира Шарана мне в "Александрии" предлагали занять вакантную должность? Нет, ко мне никто с "Александрии" не обращался.

Сейчас я в творческом поиске и очень надеюсь, что с востребованностью задержек не будет", - сказал Михайленко.

Напомним, что последним местом работы тренера был кипрский "Пафос", который Михайленко покинул в конце января.

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В статье: Дмитрий Михайленко ФК Александрия
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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
17.06.2021 в 01:00
Дивлячись які в нього фінансові запити. Можливо якийсь середнячок першої ліги й запросить.
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