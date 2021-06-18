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Скорее всего, это будет аренда. В Днепре-1 подтвердили прибытие Русина в команду
Об этом сообщил ассистент главного тренера Юрий Беньо
Ассистент главного тренера "Днепра-1" Юрий Беньо подтвердил, что нападающий "Динамо" Назарий Русин
– Да, это правда.
– Это будет аренда или полноценный трансфер?
– Думаю, аренда.
– Была информация, что "Динамо" рассматривает вариант обмена Русина на Довбика. Есть такое условие перехода?
– Первый раз слышу.
– Планируете продлить аренду Пихаленка?
– Посмотрим, хотелось бы.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
18.06.2021 в 20:57
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balamyt (Boston)
18.06.2021 в 21:06
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