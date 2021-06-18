Скорее всего, это будет аренда. В Днепре-1 подтвердили прибытие Русина в команду

А в Испании аренда есть и процветает...Лунин не всегда на лавке сидит..Так что не вижу в этом ничего плохого...А вот обмен Довбика на Русина..это неравноценная Чушь...Поэтому Фейк..Вот Булеца оказался в Заре т.к. в ЛЕ хичит играть....