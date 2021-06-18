  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скорее всего, это будет аренда. В Днепре-1 подтвердили прибытие Русина в команду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скорее всего, это будет аренда. В Днепре-1 подтвердили прибытие Русина в команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Об этом сообщил ассистент главного тренера Юрий Беньо

Скорее всего, это будет аренда. В Днепре-1 подтвердили прибытие Русина в команду

Новина українською

Ассистент главного тренера "Днепра-1" Юрий Беньо подтвердил, что нападающий "Динамо" Назарий Русин прибыл в расположение днепровского клуба.

– Да, это правда.

– Это будет аренда или полноценный трансфер?

– Думаю, аренда.

– Была информация, что "Динамо" рассматривает вариант обмена Русина на Довбика. Есть такое условие перехода?

– Первый раз слышу.

– Планируете продлить аренду Пихаленка?

– Посмотрим, хотелось бы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Назарий Русин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джин Тоник (R)
18.06.2021 в 20:57
Надо запрещать аренды между клубами.В Англии такого нет.Это же договорняки по сути.Так нет интриги в чемпионате.Так и игроки будут рости.
Ответить
0
-1
balamyt (Boston)
18.06.2021 в 21:06
А в Испании аренда есть и процветает...Лунин не всегда на лавке сидит..Так что не вижу в этом ничего плохого...А вот обмен Довбика на Русина..это неравноценная Чушь...Поэтому Фейк..Вот Булеца оказался в Заре т.к. в ЛЕ хичит играть....
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...