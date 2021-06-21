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Кулач: Еще не определился со своим будущим

Премьер-лига
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У футболиста заканчивается контракт с "Ворсклой"

Кулач: Еще не определился со своим будущим

Фото: xsport

Новина українською

Форвард "Ворсклы" Владислав Кулач сообщил, что пока не знает, где будет играть в следующем сезоне.

"У меня контракт с "Ворсклой" до 30 июня, сейчас разговариваем. Еще не определился со своим будущим. Пока нахожусь в "Ворскле", потому что у меня контракт до конца месяца. А там будем смотреть и думать.

Надеюсь, что до конца июня все решится и я буду знать, где буду продолжать карьеру", – сказал Кулач.

Напомним, что 28-летний украинец стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2020/21 с 15 забитыми мячами.

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В статье: Ворскла (Полтава) Владислав Кулач
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Источник:
Tribuna

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