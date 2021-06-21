Кулач: Еще не определился со своим будущим

Форвард "Ворсклы" Владислав Кулач сообщил, что пока не знает, где будет играть в следующем сезоне.

"У меня контракт с "Ворсклой" до 30 июня, сейчас разговариваем. Еще не определился со своим будущим. Пока нахожусь в "Ворскле", потому что у меня контракт до конца месяца. А там будем смотреть и думать.

Надеюсь, что до конца июня все решится и я буду знать, где буду продолжать карьеру", – сказал Кулач.