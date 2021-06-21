Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кулач: Еще не определился со своим будущим
У футболиста заканчивается контракт с "Ворсклой"
Фото: xsport
Форвард "Ворсклы" Владислав Кулач сообщил, что пока не знает, где будет играть в следующем сезоне.
"У меня контракт с "Ворсклой" до 30 июня, сейчас разговариваем. Еще не определился со своим будущим. Пока нахожусь в "Ворскле", потому что у меня контракт до конца месяца. А там будем смотреть и думать.
Надеюсь, что до конца июня все решится и я буду знать, где буду продолжать карьеру", – сказал Кулач.
Напомним, что 28-летний украинец стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2020/21 с 15 забитыми мячами.
Популярное сейчас
- Без сюрпризов. Известная заявка Украины на матч против Австрии
- "Деньги не при чем. Я бы, конечно, сказал нет". Ярмоленко - о возможном переходе в Шахтер
- Шахтер объявил о назначении главного тренера женской команды
- Защитник Сассуоло прибыл в Украину для подписания контракта с Шахтером
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО
- Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО