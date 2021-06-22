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Голландский клуб арендовал у Динамо Дуэлунда
Дуэлунда отправили в аренду
nec-nijmegen.nl
Датский полузащитник "
Голландский клуб арендовал хавбека до конца сезона 2021/2022.
Напомним, что атакующий хавбек перешел в "Динамо" летом 2018-го года, однако закрепиться в составе так и не сумел. Так, в минувшем сезоне датчанин сыгралв УПЛ всего 4 матча, а именно – 77 минут в сумме.
Также отметим, что новая команда Дуэлунда вернулась в элитный дивизион, пробившись через плей-офф, и в предстоящем сезоне будет выступать в Эредивизии.
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