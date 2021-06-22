Голландский клуб арендовал у Динамо Дуэлунда

Датский полузащитник " Динамо " Миккель Дуэлунд следующий сезон проведет в голландском клубе "Неймеген"

Голландский клуб арендовал хавбека до конца сезона 2021/2022.

Напомним, что атакующий хавбек перешел в "Динамо" летом 2018-го года, однако закрепиться в составе так и не сумел. Так, в минувшем сезоне датчанин сыгралв УПЛ всего 4 матча, а именно – 77 минут в сумме.

Также отметим, что новая команда Дуэлунда вернулась в элитный дивизион, пробившись через плей-офф, и в предстоящем сезоне будет выступать в Эредивизии.