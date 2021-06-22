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Голландский клуб арендовал у Динамо Дуэлунда

Премьер-лига
(1 голосов)

Дуэлунда отправили в аренду

Голландский клуб арендовал у Динамо Дуэлунда

nec-nijmegen.nl

Новина українською

Датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд следующий сезон проведет в голландском клубе "Неймеген"

Голландский клуб арендовал хавбека до конца сезона 2021/2022.

Напомним, что атакующий хавбек перешел в "Динамо" летом 2018-го года, однако закрепиться в составе так и не сумел. Так, в минувшем сезоне датчанин сыгралв УПЛ всего 4 матча, а именно – 77 минут в сумме.

Также отметим, что новая команда Дуэлунда вернулась в элитный дивизион, пробившись через плей-офф, и в предстоящем сезоне будет выступать в Эредивизии.

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В статье: Динамо (Киев) Неймеген Миккель Дуэлунд
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Источник:
Неймеген

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Комментарии (5)
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olexadovbusch (Івано-Франківськ)
22.06.2021 в 17:38
Між іншим, непоганий хлопчина... Думаю, він себе ще покаже... але куди тут в Києві, витримати конкуренцію Шапаренків і Бесєдінів?...
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
22.06.2021 в 17:01
Я уже думал отдали Супрягу в аренду))))
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0
-4
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.06.2021 в 17:12
Он слишком дорогой! Его с Беседином никто не сможет забрать))
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0
-1
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Я так думаю... (КиЇв)
22.06.2021 в 17:34
А думать надо, никогда лишним не бывает. А для начала надо хотя бы заглавие статьи прочитать.
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.06.2021 в 16:50
Звёздные трансферы стали баластом? Ооооооо, как печально(((
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+1
-2


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