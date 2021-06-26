Ингулец переиграл Колос в предсезонном спарринге

В рамках предсезонной подготовки к Украинской Премьер-Лиге "Ингулец" и "Колос" встретились в товарищеском матче в Полтаве.

Команда из Петрово забила по голу в каждом из таймов. Сначала подопечные Лавриненко воспользовались ошибкой коваливцев, а затем реализовали стандарт.

Дважды перекладина выручала "Ингулец" по ходу поединка. "Колос" так и не смог отличиться за 90 минут.

Коваливцы после этого спарринга получили три дня выходных. 29 июня команда начнет второй сбор, но уже в Киевской области.

Напомним, что УПЛ начнется 25 июля. "Ингулец" встретится с "Колосом" только в восьмом раунде. В новом сезоне петровцы стартуют игрой против "Шахтера", а коваливцы - против "Вереса".