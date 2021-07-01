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Дуглас и Лукас Тейлор покинули Днепр-1. Сарнавский арендован Кривбассом

Премьер-лига
(1 голосов)

Кадровые новости из стана днепрян

Дуглас и Лукас Тейлор покинули Днепр-1. Сарнавский арендован Кривбассом

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" объявил об уходе бразильских защитников Дугласа и Луккаса Тейлора, у которых закончились сроки контрактов.

Дуглас уже нашел себе новую команду – он будет выступать за турецкий "Гиресунспор". В прошлом сезоне в "Днепре-1" Дуглас провел 17 матчей в УПЛ и забил 2 гола.

Лукас Тейлор также уже нашел себе новый клуб и будет выступать за греческий ПАОК. За полтора сезона игрок провел за "Днепр-1" 43 матча, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.

Также "Днепр-1" заявил, что голкипер Богдан Сарнавский перешел в "Кривбасс" на правах аренды.

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В статье: Богдан Сарнавский Дуглас СК Днепр-1 Лукас Тейлор
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (1)
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C_Ballack (Днепр)
01.07.2021 в 20:09
Остались без защиты.. ((((
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