Дуглас и Лукас Тейлор покинули Днепр-1. Сарнавский арендован Кривбассом

" Днепр-1 " объявил об уходе бразильских защитников Дугласа и Луккаса Тейлора, у которых закончились сроки контрактов.

Дуглас уже нашел себе новую команду – он будет выступать за турецкий "Гиресунспор". В прошлом сезоне в "Днепре-1" Дуглас провел 17 матчей в УПЛ и забил 2 гола.

Лукас Тейлор также уже нашел себе новый клуб и будет выступать за греческий ПАОК. За полтора сезона игрок провел за "Днепр-1" 43 матча, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.