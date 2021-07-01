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Дуглас и Лукас Тейлор покинули Днепр-1. Сарнавский арендован Кривбассом
Кадровые новости из стана днепрян
scdnipro1.com.ua
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Дуглас уже нашел себе новую команду – он будет выступать за турецкий "Гиресунспор". В прошлом сезоне в "Днепре-1" Дуглас провел 17 матчей в УПЛ и забил 2 гола.
Лукас Тейлор также уже нашел себе новый клуб и будет выступать за греческий ПАОК. За полтора сезона игрок провел за "Днепр-1" 43 матча, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.
Также "Днепр-1" заявил, что голкипер
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