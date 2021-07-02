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УПЛ выбрала лучшего игрока, тренера и других лауреатов сезона

Премьер-лига
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Буяльский, Луческу и Монзуль - среди лучших в сезоне 2020/21

УПЛ выбрала лучшего игрока, тренера и других лауреатов сезона

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

УПЛ по итогам опроса клубов элитного дивизиона подвела итоги сезона 2020/21, определив лучшего игрока, молодого игрока, вратаря, тренера и арбитра чемпионата.

Лучший игрок сезона

Виталий Буяльский ("Динамо")

Следующие места заняли: Владислав Кулач ("Ворскла"), Сергей Сидорчук ("Динамо"), Виктор Цыганков ("Динамо"), Владен Юрченко ("Заря"), Виталий Миколенко ("Динамо"), Владислав Кочергин ("Заря"), Илья Забарный ("Динамо"), Додо ("Шахтер"), Андрей Тотовицкий ("Десна").

Лучший вратарь сезона

Георгий Бущан ("Динамо") и Анатолий Трубин ("Шахтер")

Впервые в истории опроса УПЛ два игрока набрали одинаковое количество баллов.

Следующие места заняли: Никола Василь ("Заря"), Дмитрий Резник ("Ворскла"), Евгений Волынец ("Колос"), Валерий Юрчук ("Днепр-1").

Лучший молодой игрок сезона

Илья Забарный ("Динамо")

Следующие места заняли: Анатолий Трубин ("Шахтер"), Артем Бондаренко ("Мариуполь"), Олег Очеретько ("Мариуполь"), Аллахьяр ("Заря"), Ефим Конопля ("Десна"), Виталий Миколенко ("Динамо"), Михаил Мудрик ("Десна"), Остап Притула ("Рух").

Лучший тренер сезона

Мирча Луческу ("Динамо")

Следующие места заняли: Виктор Скрипник ("Заря"), Игор Йовичевич ("Днепр-1"), Юрий Максимов ("Ворскла"), Анатолий Бессмертный ("Львов"), Луиш Каштру ("Шахтер"), Сергей Лавриненко ("Ингулец"), Руслан Костышин ("Колос"), Александр Рябоконь ("Десна").

Лучший арбитр сезона

Екатерина Монзуль

Следующие места заняли: Сергей Бойко, Евгений Арановский.

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В статье: Мирча Луческу Виталий Буяльский Георгий Бущан Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Екатерина Монзуль Илья Забарный Анатолий Трубин
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Источник:
УПЛ

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