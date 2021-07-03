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Ящук: Десна и Олимпик покинут УПЛ из-за финансовых проблем

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Журналист сообщает о больших проблемах в клубах

Ящук: Десна и Олимпик покинут УПЛ из-за финансовых проблем

ФК "Десна" / Автор неизвестен

Новина українською

Журналист Олег Ящук в своем Инстаграме сообщил, что ФК "Десна" и "Олимпик" покинут УПЛ из-за глобальных финансовых проблем:

"Клубный футбол впечатляет! Сплошные интриги и сенсации. На данный момент ситуация следующая: "Десна" и "Олимпик" покидают УПЛ. Через глобальные финансовые проблемы. Словом, из-за краха.

Особенно плачевная картина в черниговцев. Их представители уже отправились в Москву к главному акционеру. Последний шанс, надежда теплится.

Сейчас наиболее близки, чтобы их заменить, "Минай" и "Металлист" Ярославского.

Вот такие горячие инсайды. Переговоры еще продолжаются. Но все равно будет очень обидно терять такие клубы, - написал Ящук.

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В статье: Олимпик (Донецк) Олег Ящук Десна (Чернигов)
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Комментарии (8)
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Камонплей
03.07.2021 в 18:59
а метал яким чином? вони ж тільки з 2ї
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+1
0
Джин Тоник (R)
03.07.2021 в 18:49
Пора волбще сделать ревизию всех клубок.Сделать 2 лиги.Упл и пердыв.Оставить 16 клубов и играть по 8 команд.Сколько можно тянуть?Почему в Англии не снимаються с чемпионата?Почему у нас так?Забрать у олигархов клубы и сделать Городским все клубы.Ну кроме Харькова и Киевских Динамо,Шахтер.Пора что-то решать в нашем футболе.Ведь Десна хорошая команда и что теперь?Вслед за Метталистом,Калпатами,Металургами,Днепром,Арсеналом.Сколько классных команд потеряли с 2014 года.Кошмар.Пусть клубы которые хотят играть в УГПЛ дают финансовые гарантии на допустим на 5 лет выступилений.За то Павэлко отдаст деньги нашим сборникам которым вечно мало и себе в карман а у нас исчезают клубы.Почему не поддержать???Извините что пробомбило.Вместо Десны зайдет какое-то село с игроками 5 лиги Африки.И смотреть их неинтересно.Нет стадиона,истории,фанатов.Слава Украине!!!
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+1
-4
octavi4 (Warszawa)
03.07.2021 в 18:56
Какую-то муть написал и ещё крикнул Слава Украине… Тебе на работе владельцы дают гарантию о том, что они будут существовать?
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+2
0
football_soccer (Украина)
03.07.2021 в 18:56
сделать клубы муниципальными? стёб что ли? у людей и так жизнь невеселая и при этом на шею обычных людей еще посадить взрослых мужиков, и содержать их с бюджета?
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+2
0
avatar
ascent (Луксор)
03.07.2021 в 18:40
Мдяяя, 16 клубов - это оптимально...
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+3
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
03.07.2021 в 18:38
Олимпик не обидно терять, они и так нах никому не нужны. А за Десну неприятно. Особенно от того, что их главный акционер в мацкве...И причем тут Минай и Металлист Владленыча? Там Николаев первый на очереди, потом Агробизнес, Альянс, Волынь...Минай как последняя команда полюбому должна понизиться в классе, а Металл вообще не при делах. Хочется верить, что Десна всё-таки продолжит своё существование.
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+8
-2
football_soccer (Украина)
03.07.2021 в 18:40
"очередь" так называемая выстраивается не по спортивным показателям, а по принципу "кто больше даст" .
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+3
0
Алекс1955 (Донецк)
03.07.2021 в 18:43
Но мне кажется, Николаев вообще хочет опуститься во вторую лигу. Или я ошибаюсь? А по сути - 100%.
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+3
0


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