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Ящук: Десна и Олимпик покинут УПЛ из-за финансовых проблем
Журналист сообщает о больших проблемах в клубах
ФК "Десна" / Автор неизвестен
Журналист Олег Ящук в своем Инстаграме сообщил, что ФК "Десна" и "Олимпик" покинут УПЛ из-за глобальных финансовых проблем:
"Клубный футбол впечатляет! Сплошные интриги и сенсации. На данный момент ситуация следующая: "Десна" и "Олимпик" покидают УПЛ. Через глобальные финансовые проблемы. Словом, из-за краха.
Особенно плачевная картина в черниговцев. Их представители уже отправились в Москву к главному акционеру. Последний шанс, надежда теплится.
Сейчас наиболее близки, чтобы их заменить, "Минай" и "Металлист" Ярославского.
Вот такие горячие инсайды. Переговоры еще продолжаются. Но все равно будет очень обидно терять такие клубы, - написал Ящук.
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