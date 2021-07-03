Ящук: Десна и Олимпик покинут УПЛ из-за финансовых проблем

Журналист Олег Ящук в своем Инстаграме сообщил, что ФК "Десна" и "Олимпик" покинут УПЛ из-за глобальных финансовых проблем:

"Клубный футбол впечатляет! Сплошные интриги и сенсации. На данный момент ситуация следующая: "Десна" и "Олимпик" покидают УПЛ. Через глобальные финансовые проблемы. Словом, из-за краха.

Особенно плачевная картина в черниговцев. Их представители уже отправились в Москву к главному акционеру. Последний шанс, надежда теплится.

Сейчас наиболее близки, чтобы их заменить, "Минай" и "Металлист" Ярославского.

Вот такие горячие инсайды. Переговоры еще продолжаются. Но все равно будет очень обидно терять такие клубы, - написал Ящук.