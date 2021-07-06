  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гельзин: Олимпик не хотят видеть в чемпионате. У нас опускаются руки
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гельзин: Олимпик не хотят видеть в чемпионате. У нас опускаются руки

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент клуба отметил, что у клуба нет финансовых проблем

Гельзин: Олимпик не хотят видеть в чемпионате. У нас опускаются руки

olimpik.com.ua

Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал о текущем положении донецкого клуба.

- На сколько соответствует действительности информация о том, что "Олимпик" прекратит существование?

- У клуба все нормально. У нас нет никаких финансовых проблем, никаких задолженностей. У нас нет эмоций идти дальше в таком футболе. Одна пустота и разочарование. Поэтому, почувствовать себя ненужным и уйти - не значит проиграть. Оставаться в таких условиях, с таким отношением и было бы поражением. Нас не хотят видеть в чемпионате. Не будем себя заставлять оставаться.

- Значит, клуб не будет участником следующего сезона УПЛ?

- Мы думаем об этом уже много месяцев. После всего этого у нас просто опускаются руки. Мы инвестировали в футбол 22 года, начиная с донецкого "Металлурга". Я был там вице-президентом. Потом создал "Олимпик". Мы построили школу с большим количеством полей - с этого начинали. С таким подходом наших футбольных функционеров у меня опускаются руки. Если они не хотят видеть инвесторов в футболе - у меня есть куда тратить деньги. Пускай ищут других. Я не ставлю точку, обязательно вернусь в футбол, пройдет время.

Решение будет принято сегодня или, максимум, завтра. Оно продиктовано тем, что мы не хотим быть в таком футболе, который ведут наши футбольные функционеры. Не из-за финансовых проблем.

- Была информация о том, что у клуба на контракте остались только семь футболистов. Это правда?

- Мы отпускаем ребят, чтобы не ждали, могли спокойно трудоустроиться. Со всеми разошлись, полностью выплатили зарплаты.

- Вы будете подавать апелляцию?

- Пока еще не можем ее подать, так как до сих пор у нас нет полного текста решения. Обещали до конца прошлого месяца, а сегодня уже шестое число. Конечно, в правовом поле будем дальше бороться.

За все годы, как и другие клубы из зоны АТО, мы не получили никакой помощи от Ассоциации футбола Украины. Нас не позвали, не поговорили, не предложили стадион. Ничего.

Дома мы потеряли очень классную академию. Полностью крытый, с освещением стадион, поставили там современное табло с повторами - не успели сыграть там ни одного матча. Там была и гостиница, и восстановительный центр. Заложили коммуникации под манеж по размеру футбольного поля. Еще несколько полей хотел построить. У нас всего было пять полей стандартного размера, три - уменьшенного. Такие условия в Украине еще нужно поискать. Мы тогда планировали быть академией, но так получилось, что стали выигрывать и пошли дальше.

Люди, которые зарабатывают на футболе, и те, кто в него инвестируют, - мыслят по-разному. Мы, президенты, инвестируем в футбол. У футбольных функционеров потребительское отношение к футболу. Им наплевать - мы им не угодны. "Олимпик" семь лет вне дома, а нам еще палки в колесо вставляют. Оставаться в такой ситуации, как сейчас, мы не можем. Не хочется инвестировать в такой футбол, как сегодня. Это беда.

У меня нет политических амбиций, я не состою в партиях. Я инвестирую из-за любви к футболу, но сегодня просто опустились руки", - сказал Гельзин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
1927.kiev.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.07.2021 в 15:06
А ещё у Олимпика работает хорошо селекция.
Ответить
+2
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.07.2021 в 15:05
С одной стороны эта команда явно никому не нужна, а с другой, то как ведут себя эти гниды - баранки, павелки и т.д. - то это полный беспредел.
Ответить
+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
06.07.2021 в 15:01
Чем-то обидели.. чем? как? Если говорить - так говорить прямо, а не устраивать цирк с уходами.
Ответить
0
-2
xapyga (Запорожье)
06.07.2021 в 15:57
а вот типа ты не знаешь, кем, как и за что? И это только то что известно широкому кругу. Вообще сейчас в футбол мало кто вкладывает,хотя бы в таких размерах. Как бы там не было, очень жаль что Гельзин уйдет. Вот взял бы он МЗ под свое крыло, думаю многие были бы рады, это явно лучше чем то недоразуменее что сейчас играет во второй лиге за деньги налогоплательщиков
Ответить
+1
0
ffggpl (Харьков)
06.07.2021 в 14:43
Явно кто-то, где-то, чего-то недоговаривает....
Ответить
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
06.07.2021 в 14:57
То: ffggpl (Харьков) "Если кто-то кое-где у нас порой Честно жить не хочет..."
Ответить
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.07.2021 в 15:01
...."Значит с ними нам вести незримый бой и так назначено судьбой для нас с тобой - служба, дни и ночи" )))
0
0
Джин Тоник (R)
06.07.2021 в 14:37
В Вернутся в Донецк нельзя?И там играть,нельзя?На контору играть привыкли?Прощай Олимп
Ответить
+1
-7
дЫркофан
06.07.2021 в 15:55
придурок
Ответить
+2
0
alex.belogubko (одесса)
06.07.2021 в 14:35
а продовать уже не чего --стадиона -базы-команды уже нет --отдыхай Гельзин с семьёй а не выбрасывай бабки на слуг футбола
Ответить
+2
-1
дЫркофан
06.07.2021 в 15:58
"черноморец"одесса надолго?с базой и стадионом?завтра прижмут климова(или кто там сейчас)и закрывай лавочку.
Ответить
0
0
Юра с Амура (Дніпро)
06.07.2021 в 14:26
не поспоришь))
Ответить
+7
-1
Черноморчик (Одесса )
06.07.2021 в 14:20
Не знаю почему , но запомнился Олимпик одними скандалами да обвинениями в игре на букмекеров . Может оно и к лучшему ?
Ответить
+2
-8


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...