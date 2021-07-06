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Фенербахче начал переговоры с Брюгге по трансферу Аллахьяра
Без участия Зари
Форвардом "
Как сообщается турецкий журналист Ягиз Сабункуоглу, представитель "Фенербахче" уже вылетел в Бельгию на переговоры по игроку.
Аренда иранца в "Заре" истекает в конце 2021 года, однако ожидается что луганчане выкупят контракт форварда за 3,5 млн евро.
В случае, если этого не произойдет, "Фенер" уже сейчас начал прорабатывать варианты с продажей Аллахьяра, одним из которых и является "Брюгге".
Напомним, что иранец выступает за "Зарю" с октября 2020-го. За это время забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
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