Фенербахче начал переговоры с Брюгге по трансферу Аллахьяра

Форвардом " Зари " Аллахьяром Сайядманешем, права на которого принадлежат "Фенербахче", заинтересовался бельгийский "Брюгге".

Как сообщается турецкий журналист Ягиз Сабункуоглу, представитель "Фенербахче" уже вылетел в Бельгию на переговоры по игроку.

Аренда иранца в "Заре" истекает в конце 2021 года, однако ожидается что луганчане выкупят контракт форварда за 3,5 млн евро.

В случае, если этого не произойдет, "Фенер" уже сейчас начал прорабатывать варианты с продажей Аллахьяра, одним из которых и является "Брюгге".

Напомним, что иранец выступает за "Зарю" с октября 2020-го. За это время забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.