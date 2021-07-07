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Новичок Руха: Хочу сыграть как можно больше матчей и показать, на что я способен

Премьер-лига
(2 голосов)

Фабрисио Альваренга доволен переходом во львовский клуб

Новичок Руха: Хочу сыграть как можно больше матчей и показать, на что я способен

Фото: ФК Рух

Новина українською

Фланговый защитник "Руха" Фабрисио Альваренга прокомментировал подписание контракта со львовским клубом.

"Я начинал свою футбольную карьеру, как вингер, был с первых матчей нацелен на ворота соперников. В прошлой украинской команде играл на правом фланге защиты. Каждая из этих позиций является естественной для меня, но последнее слово за тренером. Буду играть там, где меня видит тренер.

Доволен переходом в "Рух". Признаюсь, долго над предложением не думал. Когда приехал во Львов, то сразу влюбился в ваш город. Для меня честь защищать цвета клуба, который представляет этот город в УПЛ. Моя личная цель здесь - сыграть как можно больше матчей и показать, на что я способен. Конечно, у меня, как и у каждого футболиста, есть мечта сыграть на европейской арене. Поэтому я мотивирован отдавать команде все свои силы, чтобы вместе с ней получать наилучшие результаты", - сказал Альваренга.

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В статье: Рух (Львов) Фабрисио Альваренга
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Источник:
ФК Рух

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