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Колос подписал Нуриева, Сакива и защитника сборной Беларуси Павловца

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Серьезное усиление для клуба из Ковалевки

Колос подписал Нуриева, Сакива и защитника сборной Беларуси Павловца

koloskovalivka.com

Новина українською

"Колос" усилил состав тремя исполнителями.

Контракты с клубом подписали Анатолий Нуриев, Тарас Сакив и Александр Павловец.

25-летний Нуриев последние три сезона провел в "Минае", в составе которого провел 74 матча и забил 36 мячей. Также, нападающий провел пять матчей за сборную Азербайджана.

23-летний левый защитник Сакив начинал карьеру в "Ворскле", в которой провел три сезона. После этого Тарас перешел в "Рух", а в прошлом сезоне играл в "Минае" (22 матча за сезон, 1 гол и 2 ассиста).

Александр Павловец – 24-летний белорусский легионер, фактурный центральный защитник (рост 188 см., вес 85 кг). В чемпионате Беларуси играл за "БАТЭ", "Торпедо-БелАЗ", "Неман" (Гродно) и "Динамо-Брест". Прошлый сезон провел в российском "Ростове", также Павловец с 2017-го года вызывался в сборную Беларуси, за которую провел восемь матчей.

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В статье: Колос (Ковалевка) Анатолий Нуриев Тарас Сакив Александр Павловец
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Источник:
ФК Колос

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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.07.2021 в 17:51
Приятно читать, про усиление команд!!! А то только одни потери и при этом собираются играть в еврокубках!
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Джин Тоник (R)
07.07.2021 в 18:05
усиление это врядли.просто игроки для ширины состава
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.07.2021 в 18:32
Дроник, так ты ж внизу по-другому писал)))
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Джин Тоник (R)
07.07.2021 в 17:42
Вот это нормально!Еще форварда и вингера и 4-е место в кармане!Удачи Костицыну и его команде!Хорошая команда!Удачи в ЕК если играют!
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+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.07.2021 в 18:31
Джиник, кто такой Костицын?))
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