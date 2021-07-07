Колос подписал Нуриева, Сакива и защитника сборной Беларуси Павловца

" Колос " усилил состав тремя исполнителями.

Контракты с клубом подписали Анатолий Нуриев, Тарас Сакив и Александр Павловец.

25-летний Нуриев последние три сезона провел в "Минае", в составе которого провел 74 матча и забил 36 мячей. Также, нападающий провел пять матчей за сборную Азербайджана.

23-летний левый защитник Сакив начинал карьеру в "Ворскле", в которой провел три сезона. После этого Тарас перешел в "Рух", а в прошлом сезоне играл в "Минае" (22 матча за сезон, 1 гол и 2 ассиста).

Александр Павловец – 24-летний белорусский легионер, фактурный центральный защитник (рост 188 см., вес 85 кг). В чемпионате Беларуси играл за "БАТЭ", "Торпедо-БелАЗ", "Неман" (Гродно) и "Динамо-Брест". Прошлый сезон провел в российском "Ростове", также Павловец с 2017-го года вызывался в сборную Беларуси, за которую провел восемь матчей.