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Колос подписал Нуриева, Сакива и защитника сборной Беларуси Павловца
Серьезное усиление для клуба из Ковалевки
koloskovalivka.com
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Контракты с клубом подписали Анатолий Нуриев, Тарас Сакив и Александр Павловец.
25-летний Нуриев последние три сезона провел в "Минае", в составе которого провел 74 матча и забил 36 мячей. Также, нападающий провел пять матчей за сборную Азербайджана.
23-летний левый защитник Сакив начинал карьеру в "Ворскле", в которой провел три сезона. После этого Тарас перешел в "Рух", а в прошлом сезоне играл в "Минае" (22 матча за сезон, 1 гол и 2 ассиста).
Александр Павловец – 24-летний белорусский легионер, фактурный центральный защитник (рост 188 см., вес 85 кг). В чемпионате Беларуси играл за "БАТЭ", "Торпедо-БелАЗ", "Неман" (Гродно) и "Динамо-Брест". Прошлый сезон провел в российском "Ростове", также Павловец с 2017-го года вызывался в сборную Беларуси, за которую провел восемь матчей.
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