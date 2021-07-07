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Журналист: Олимпик - все. 8 июля Минай вернется в УПЛ
История подходит к концу
Журналист и бывший пресс-атташе "
"Завтра (8 июля) "Минай" окончательно вернут в УПЛ. "Олимпик" – все. В клубе начинают отдавать документы персоналу и оставшимся на контракте футболистам", - написал Барков.
Напомним, что официального решения по "Олимпику" еще нет. Президент клуба Владислав Гельзин обещал озвучить ее сегодня (7 июля).
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Источник:Телеграм Олега Баркова
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Liverpool 333 (Кировоград )
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Я так думаю... (КиЇв)
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jnp49 (ОДЕССА)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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football_soccer (Украина)
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viajador (то є Кошмарів Ситі )
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