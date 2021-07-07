  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Журналист: Олимпик - все. 8 июля Минай вернется в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналист: Олимпик - все. 8 июля Минай вернется в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

История подходит к концу

Журналист: Олимпик - все. 8 июля Минай вернется в УПЛ

Новина українською

Журналист и бывший пресс-атташе "Олимпика" Олег Барков сообщает, что донецкий клуб не будет выступать в УПЛ в следующем сезоне.

"Завтра (8 июля) "Минай" окончательно вернут в УПЛ. "Олимпик" – все. В клубе начинают отдавать документы персоналу и оставшимся на контракте футболистам", - написал Барков.

Напомним, что официального решения по "Олимпику" еще нет. Президент клуба Владислав Гельзин обещал озвучить ее сегодня (7 июля).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) ФК Минай Олег Барков
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Liverpool 333 (Кировоград )
07.07.2021 в 23:04
По каком это регламенту Минай???
Ответить
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
07.07.2021 в 22:58
Какого х..я минай, только команда 1й лиги, или переходной матч.
Ответить
+2
0
Sandra777 (Львів)
07.07.2021 в 22:27
А в мене інша інфа що Смал купляє місце в Упл в гельзіна
Ответить
0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
07.07.2021 в 22:49
Це ж скільки треба було заплатити, що перебив пропозиції Металу, Кривбасу і Миная? Гарно пожартував!
Ответить
+1
0
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
07.07.2021 в 22:22
Реалии украинского футбола.., УВЫ - КТО СЛЕДУЮЩИЙ НА ВЫХОД???
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.07.2021 в 22:16
Поменяй на Минай!
Ответить
0
-1
football_soccer (Украина)
07.07.2021 в 21:50
Минай ничем не лучше Олимпика. Точно также нет большой фанатской базы, точно также сомнительная репутация и деятельность владельца, которого если прижмут, серьезно, а не так как Зеленский, чисто для хайпа, то команде всё, остановка.В общем. Собственно вокруг самого Миная ходили разговоры , что они не знают, что хотят делать и где играть.Ага, и ещё. А как на счёт истории с догом против Шахты, когда они против себя проставили крупную фору?? Забыли и схавали??
Ответить
+5
0
alex.belogubko (одесса)
07.07.2021 в 21:27
если бы Гельзина не убрали на 5 лет ОД был бы жив --вот такие у нас умные слуги футбола угробили молодёжку с помощью Физрука РОТАНЯ-- теперь взялись за команды --молодцы
Ответить
+8
-2
viajador (то є Кошмарів Ситі )
07.07.2021 в 21:24
Перехреститись (Олімпік) і матюкнутись (Минай). Яке відношення Минай має до УПЛ. Грайте в 15 команд - для чого занижувати рейтинг УПЛ.
Ответить
+5
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...