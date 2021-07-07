Журналист: Олимпик - все. 8 июля Минай вернется в УПЛ

Журналист и бывший пресс-атташе " Олимпика " Олег Барков сообщает, что донецкий клуб не будет выступать в УПЛ в следующем сезоне.

"Завтра (8 июля) "Минай" окончательно вернут в УПЛ. "Олимпик" – все. В клубе начинают отдавать документы персоналу и оставшимся на контракте футболистам", - написал Барков.

Напомним, что официального решения по "Олимпику" еще нет. Президент клуба Владислав Гельзин обещал озвучить ее сегодня (7 июля).