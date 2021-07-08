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Бывший форвард Миная находится на просмотре в Металлисте 1925
Нигериец может пополнить ряды харьковского клуба
Фото: facebook.com/minajfootballclub
Нигерийский нападающий Угочукву Одуеньи находится на просмотре в "Металлисте 1925". Об этом пишет SportArena.
Весеннюю часть сезона форвард провел в "Минае". Нигериец провел девять матчей за закарпатскую команду, результативными действиями не отметился. Он покинул клуб в статусе свободного агента.
Ранее 25-летний нигериец также выступал за хорватский "Рид", австрийский "ЛАСК", помимо прочих команд.
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Источник:SportArena
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