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В УПЛ назвали резервную дату проведения матча Динамо в 1-м туре
Первый официальный поединок киевляне могут сыграть лишь 31 июля
фото - ФК "Динамо" Київ
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что "Динамо" может пропустить 1-й тур чемпионата Украины.
Киевский клуб в стартовом матче сезона УПЛ 2020/21 должен был принять "Олимпик", который практически снялся с турнира. Место дончан, вероятно, займет "Минай".
"Не исключен вариант, даже достаточно вероятный, что этот матч будет перенесен.
Календарем предвидена резервная дата проведения этой встречи, она и может быть задействована. Это 11 августа", – сказал Дикий.
Ранее по запросу "Динамо", который поддержал и "Шахтер", УПЛ перенесла матч за Суперкубок Украины с 24 июля на 22 сентября.
Таким образом, киевляне могут провести первый официальный матч нового сезона лишь 31 июля, когда сыграют с "Вересом".
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