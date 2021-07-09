В УПЛ назвали резервную дату проведения матча Динамо в 1-м туре

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что "Динамо" может пропустить 1-й тур чемпионата Украины.

Киевский клуб в стартовом матче сезона УПЛ 2020/21 должен был принять "Олимпик", который практически снялся с турнира. Место дончан, вероятно, займет "Минай".

"Не исключен вариант, даже достаточно вероятный, что этот матч будет перенесен. Календарем предвидена резервная дата проведения этой встречи, она и может быть задействована. Это 11 августа", – сказал Дикий.

Ранее по запросу "Динамо", который поддержал и "Шахтер", УПЛ перенесла матч за Суперкубок Украины с 24 июля на 22 сентября.

Таким образом, киевляне могут провести первый официальный матч нового сезона лишь 31 июля, когда сыграют с "Вересом".