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В УПЛ назвали резервную дату проведения матча Динамо в 1-м туре

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый официальный поединок киевляне могут сыграть лишь 31 июля

В УПЛ назвали резервную дату проведения матча Динамо в 1-м туре

фото - ФК "Динамо" Київ

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что "Динамо" может пропустить 1-й тур чемпионата Украины.

Киевский клуб в стартовом матче сезона УПЛ 2020/21 должен был принять "Олимпик", который практически снялся с турнира. Место дончан, вероятно, займет "Минай".

"Не исключен вариант, даже достаточно вероятный, что этот матч будет перенесен.

Календарем предвидена резервная дата проведения этой встречи, она и может быть задействована. Это 11 августа", – сказал Дикий.

Ранее по запросу "Динамо", который поддержал и "Шахтер", УПЛ перенесла матч за Суперкубок Украины с 24 июля на 22 сентября.

Таким образом, киевляне могут провести первый официальный матч нового сезона лишь 31 июля, когда сыграют с "Вересом".

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В статье: Динамо (Киев) Евгений Дикий
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (3)
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ZNAK_VOPROSA
09.07.2021 в 15:22
Так и второй тур надо переносить, чтобы игроки "великого клуба" отдохнули....
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
09.07.2021 в 14:35
В первом туре и уже РЕЗЕРВНАЯ дата! Иот это Да!Вот это регламент!
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.07.2021 в 14:27
та вже ж відбудеться колись
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