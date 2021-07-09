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Кобин: В Минае осталось шесть игроков. Милевского, Севидова и Кополовца в клубе не будет

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник отметил, что формируется новая команда

Кобин: В Минае осталось шесть игроков. Милевского, Севидова и Кополовца в клубе не будет

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал вероятность, что ужгородский клуб заменит в УПЛ снявшийся "Олимпик".

- Официальной информации пока нет.

- Большинство игроков покинули "Минай", кем будете играть?

- У нас осталось 6 игроков на контракте, но сейчас идет просмотр футболистов. Не думаю, что с этим будут проблемы, мы формируем новую команду.

- А кого просматриваете?

- Не хочется называть фамилии. Могу сказать, что это как игроки УПЛ, так и молодые футболисты.

- Есть вероятность, что Милевский вернется в "Минай"?

- Не думаю. Наверное, эта тема закрыта.

- Это из-за вашего с ним конфликта или он просто не планирует возвращаться?

- У меня не было никакого конфликта с Милевским. Это не из-за этого, просты мы идем немного другим путем.

- Аттестацию для УПЛ вы когда проходили? Когда в команде было 6 игроков?

- Я этим не занимаюсь, я тренирую команду. Это вопросы к спортивному и генеральному директорам.

- Играть будете на ужгородском "Авангарде"? В конце прошлого сезона там были проблемы с освещением.

- Не знаю. Где будет играть команда - вопрос не ко мне. Про финансирование и санкции в отношении президента "Миная" - тоже не ко мне.

- А останутся ли в команде Севидов и Кополовец?

- На данный момент их в команде не будет.

- Какие задачи будут поставлены перед командой?

- Все зависит от селекции, - сказал Кобин.

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В статье: Василий Кобин Артем Милевский Михаил Кополовец Александр Севидов ФК Минай
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.07.2021 в 15:41
Главный тренер команды не знает когда команда проходила аттестацию УПЛ...
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0
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С.Карпович. (Ланівці)
09.07.2021 в 15:17
Шкода Миська не буде.Інтерв'ю він класні давав.
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0
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Я так думаю... (КиЇв)
09.07.2021 в 15:14
Нет уж, Вася! Выходи играть! Ещё с мая месяца после вылета с УПЛ собирались там остаться! А то сами в кусты, а другим выслушивать за Вас.
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0
0
football_soccer (Украина)
09.07.2021 в 14:44
Команда где тренер не может ответить ни на один вопрос и в которой всего 6 человек в составе, каким-то образом прошла аттестацию для УПЛ
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+5
0
wago57
09.07.2021 в 14:20
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.07.2021 в 14:14
Ось чому перенесли гру першого туру.
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+2
0


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