Кобин: В Минае осталось шесть игроков. Милевского, Севидова и Кополовца в клубе не будет

Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал вероятность, что ужгородский клуб заменит в УПЛ снявшийся "Олимпик".

- Официальной информации пока нет.

- Большинство игроков покинули "Минай", кем будете играть?

- У нас осталось 6 игроков на контракте, но сейчас идет просмотр футболистов. Не думаю, что с этим будут проблемы, мы формируем новую команду.

- А кого просматриваете?

- Не хочется называть фамилии. Могу сказать, что это как игроки УПЛ, так и молодые футболисты.

- Есть вероятность, что Милевский вернется в "Минай"?

- Не думаю. Наверное, эта тема закрыта.

- Это из-за вашего с ним конфликта или он просто не планирует возвращаться?

- У меня не было никакого конфликта с Милевским. Это не из-за этого, просты мы идем немного другим путем.

- Аттестацию для УПЛ вы когда проходили? Когда в команде было 6 игроков?

- Я этим не занимаюсь, я тренирую команду. Это вопросы к спортивному и генеральному директорам.

- Играть будете на ужгородском "Авангарде"? В конце прошлого сезона там были проблемы с освещением.

- Не знаю. Где будет играть команда - вопрос не ко мне. Про финансирование и санкции в отношении президента "Миная" - тоже не ко мне.

- А останутся ли в команде Севидов и Кополовец?

- На данный момент их в команде не будет.

- Какие задачи будут поставлены перед командой?

- Все зависит от селекции, - сказал Кобин.