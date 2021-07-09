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Кобин: В Минае осталось шесть игроков. Милевского, Севидова и Кополовца в клубе не будет
Наставник отметил, что формируется новая команда
Фото: ФК Минай
Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал вероятность, что ужгородский клуб заменит в УПЛ снявшийся "Олимпик".
- Официальной информации пока нет.
- Большинство игроков покинули "Минай", кем будете играть?
- У нас осталось 6 игроков на контракте, но сейчас идет просмотр футболистов. Не думаю, что с этим будут проблемы, мы формируем новую команду.
- А кого просматриваете?
- Не хочется называть фамилии. Могу сказать, что это как игроки УПЛ, так и молодые футболисты.
- Есть вероятность, что Милевский вернется в "Минай"?
- Не думаю. Наверное, эта тема закрыта.
- Это из-за вашего с ним конфликта или он просто не планирует возвращаться?
- У меня не было никакого конфликта с Милевским. Это не из-за этого, просты мы идем немного другим путем.
- Аттестацию для УПЛ вы когда проходили? Когда в команде было 6 игроков?
- Я этим не занимаюсь, я тренирую команду. Это вопросы к спортивному и генеральному директорам.
- Играть будете на ужгородском "Авангарде"? В конце прошлого сезона там были проблемы с освещением.
- Не знаю. Где будет играть команда - вопрос не ко мне. Про финансирование и санкции в отношении президента "Миная" - тоже не ко мне.
- А останутся ли в команде Севидов и Кополовец?
- На данный момент их в команде не будет.
- Какие задачи будут поставлены перед командой?
- Все зависит от селекции, - сказал Кобин.
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