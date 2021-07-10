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Санжар: Будущее Олимпика? Если обстоятельства поменяются, Гельзин сразу вернется в футбол
Вот только, что должно измениться?
Фото: ФК Олимпик Донецк
Экс-главный тренер "Олимпика" Роман Санжар прокомментировал возможное будущее донецкой команды.
"Надолго ли "Олимпик" уходит из футбола? Гельзин сказал, что точку еще не ставит? Конкретных планов нет. Но если он сказал, что точку еще не ставим, значит, надежда имеется.
Президент очень любит футбол, предан ему. И если обстоятельства поменяются, он сразу вернется в футбол", — сказал Санжар в интервью Meta-ratings.
Ранее сообщалось, что "Олимпик" может заявиться в одну из
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