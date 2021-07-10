  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Санжар: Будущее Олимпика? Если обстоятельства поменяются, Гельзин сразу вернется в футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Санжар: Будущее Олимпика? Если обстоятельства поменяются, Гельзин сразу вернется в футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Вот только, что должно измениться?

Санжар: Будущее Олимпика? Если обстоятельства поменяются, Гельзин сразу вернется в футбол

Фото: ФК Олимпик Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Экс-главный тренер "Олимпика" Роман Санжар прокомментировал возможное будущее донецкой команды.

Читайте такжеОфициально: Олимпик снялся с УПЛ, клуб приостанавливает свою деятельность

"Надолго ли "Олимпик" уходит из футбола? Гельзин сказал, что точку еще не ставит? Конкретных планов нет. Но если он сказал, что точку еще не ставим, значит, надежда имеется.

Президент очень любит футбол, предан ему. И если обстоятельства поменяются, он сразу вернется в футбол", — сказал Санжар в интервью Meta-ratings.

Ранее сообщалось, что "Олимпик" может заявиться в одну из низших украинских лиг.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Роман Санжар Владислав Гельзин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...