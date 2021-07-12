СМИ: Луческу не хотел брать Кулача на второй сбор Динамо

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не горел желанием приглашать форварда Владислава Кулача на второй сбор в Швейцарию. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Но по определенным рекомендациям 28-летнего футболиста взяли на сбор.

По информации источника, Кулача киевляне все же подпишут, но отдадут в аренду.

Напомним, что форвард отличился дублем в матче против "Дивонна" (5:0). Также в сезоне 2020/21 он стал лучшим бомбардиром УПЛ в составе "Ворсклы".