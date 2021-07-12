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СМИ: Луческу не хотел брать Кулача на второй сбор Динамо

Премьер-лига
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Но футболиста могут подписать

СМИ: Луческу не хотел брать Кулача на второй сбор Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не горел желанием приглашать форварда Владислава Кулача на второй сбор в Швейцарию. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Но по определенным рекомендациям 28-летнего футболиста взяли на сбор.

По информации источника, Кулача киевляне все же подпишут, но отдадут в аренду.

Напомним, что форвард отличился дублем в матче против "Дивонна" (5:0). Также в сезоне 2020/21 он стал лучшим бомбардиром УПЛ в составе "Ворсклы".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Владислав Кулач
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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genpet (Николаев)
12.07.2021 в 15:08
28 лет уже поздно начинать в Динамо. Там молодежи пруд пруди, попробуй показать себя.
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Мироненко (Полтава)
12.07.2021 в 14:23
І не дадуть в оренду Ворсклі, домовляються з Клімовим, і поїде він в Одесу. Така політика Суркісів: друзів у біді не кидають.
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0
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