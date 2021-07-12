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СМИ: Луческу не хотел брать Кулача на второй сбор Динамо
Но футболиста могут подписать
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не горел желанием приглашать форварда Владислава Кулача на второй сбор в Швейцарию. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
Но по определенным рекомендациям 28-летнего футболиста взяли на сбор.
По информации источника, Кулача киевляне все же подпишут, но отдадут в аренду.
Напомним, что форвард отличился дублем в матче против "Дивонна" (5:0). Также в сезоне 2020/21 он стал лучшим бомбардиром УПЛ в составе "Ворсклы".
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