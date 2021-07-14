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Минай: В нынешней трансферной кампании будет отдано ​​преимущество молодым игрокам

Премьер-лига
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Закарпатцы возвращаются в УПЛ

Минай: В нынешней трансферной кампании будет отдано ​​преимущество молодым игрокам

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

Клубы УПЛ на этой неделе проголосовали за возвращение "Миная" в УПЛ, и это решение сегодня, 14 июля, утвердил исполкомом УАФ.

Закарпатский клуб так отреагировал на это событие, сделав следующее заявление:

"Минай" искренне благодарен всем клубам сильнейшего дивизиона Украины и руководству УАФ за возможность вернуться в элиту.

Сейчас команда активно готовится к сезону чтобы достойно представить наш край в УПЛ. У "минайцев" по ​​две тренировки в день, а также большое количество товарищеских матчей.

Также клуб занимается поиском новых футболистов, которые усилят нашу команду. В нынешней трансферной кампании будет отдано ​​преимущество молодым игрокам", - сказано в заявлении клуба.

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В статье: ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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