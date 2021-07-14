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Минай: В нынешней трансферной кампании будет отдано преимущество молодым игрокам
Закарпатцы возвращаются в УПЛ
instagram.com/minaj_footballclub
Клубы УПЛ на этой неделе проголосовали за возвращение "Миная" в УПЛ, и это решение сегодня, 14 июля,
Закарпатский клуб так отреагировал на это событие, сделав следующее заявление:
"Минай" искренне благодарен всем клубам сильнейшего дивизиона Украины и руководству УАФ за возможность вернуться в элиту.
Сейчас команда активно готовится к сезону чтобы достойно представить наш край в УПЛ. У "минайцев" по две тренировки в день, а также большое количество товарищеских матчей.
Также клуб занимается поиском новых футболистов, которые усилят нашу команду. В нынешней трансферной кампании будет отдано преимущество молодым игрокам", - сказано в заявлении клуба.
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