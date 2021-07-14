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Маркевич: На стадионе Украина жизни нет. Призываю Рух и Львов играть свои матчи на Арене Львов

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Функционер призывает клубы идти на компромисс

Маркевич: На стадионе Украина жизни нет. Призываю Рух и Львов играть свои матчи на Арене Львов

Новина українською

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич высказал свое мнение относительно ситуации с "Ареной Львов" и стадионом "Украина", на котором УАФ запретила "Руху" и ФК "Львов" проводить матччи УПЛ.

"Я не знаю кто и кого тут хочет подставить, но есть ненужный конфликт, который нужно решать.

Есть хороший стадион — "Арена Львов". Нужно, чтобы он жил. Хочется, чтобы львовские клубы нашли все-таки компромисс и играли именно на этом стадионе.

Это один из самых красивых стадионов Европы, а на стадионе "Украина" жизни нет. Условия на стадионе — безопасность игроков.

Я призываю команды все-таки найти компромисс и играть свои матчи на "Арене Львов". Я как житель Львова хочу приходить на футбол и смотреть его в нормальных условиях", – сказал Маркевич.

Ранее сообщалось, что ФК "Львов" уже подписал договор об аренде "Арены Львов", в тоже время "Рух" отказывается играть на этом стадионе и в случае недопуска "Украины" грозится сняться с УПЛ.

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В статье: Мирон Маркевич Арена Львов ФК Львов Рух (Львов) стадион Украина
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Комментарии (4)
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FCLviv (Львів)
14.07.2021 в 21:55
Мироську, ти з будуна! Опохмелись!
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0
0
миг-25 (киев)
14.07.2021 в 21:39
О-па Мирон из запоя вышел
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0
0
Дядько Петро (Волинь)
14.07.2021 в 20:43
семен. якщо ти не сам пишеш то звільни провокаторів. В заголовку "нема життя на стадіоні "Арена Львів" в темі вже мова іде про "на стадионе "Украина" жизни нет."
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+3
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
14.07.2021 в 20:34
Маркевич сказав, що «на стадіоні "Україна" життя немає», а не на Арені-Львів. Маркевич турбується за свою зарплату, бо як не будуть команди грати на цьому стадіоні, то УАФі прийдеться витрачатися.
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+4
0


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