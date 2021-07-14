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Маркевич: На стадионе Украина жизни нет. Призываю Рух и Львов играть свои матчи на Арене Львов
Функционер призывает клубы идти на компромисс
Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич высказал свое мнение относительно ситуации с "Ареной Львов" и стадионом "Украина", на котором УАФ запретила "
"Я не знаю кто и кого тут хочет подставить, но есть ненужный конфликт, который нужно решать.
Есть хороший стадион — "Арена Львов". Нужно, чтобы он жил. Хочется, чтобы львовские клубы нашли все-таки компромисс и играли именно на этом стадионе.
Это один из самых красивых стадионов Европы, а на стадионе "Украина" жизни нет. Условия на стадионе — безопасность игроков.
Я призываю команды все-таки найти компромисс и играть свои матчи на "Арене Львов". Я как житель Львова хочу приходить на футбол и смотреть его в нормальных условиях", – сказал Маркевич.
Ранее сообщалось, что
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