Маркевич: На стадионе Украина жизни нет. Призываю Рух и Львов играть свои матчи на Арене Львов

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич высказал свое мнение относительно ситуации с "Ареной Львов" и стадионом "Украина", на котором УАФ запретила " Руху " и ФК "Львов" проводить матччи УПЛ.

"Я не знаю кто и кого тут хочет подставить, но есть ненужный конфликт, который нужно решать.

Есть хороший стадион — "Арена Львов". Нужно, чтобы он жил. Хочется, чтобы львовские клубы нашли все-таки компромисс и играли именно на этом стадионе.

Это один из самых красивых стадионов Европы, а на стадионе "Украина" жизни нет. Условия на стадионе — безопасность игроков.

Я призываю команды все-таки найти компромисс и играть свои матчи на "Арене Львов". Я как житель Львова хочу приходить на футбол и смотреть его в нормальных условиях", – сказал Маркевич.