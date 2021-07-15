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Бывший игрок сборной Украины подписал контракт с Десной

Премьер-лига
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Селин будет защищать цвета "северян"

Бывший игрок сборной Украины подписал контракт с Десной

Фото: ФК Десна

Новина українською

Украинский левый защитник Евгений Селин стал игроком "Десны". Об этом сообщает пресс-служба черниговского клуба.

Контрактное соглашение 33-летнего футболиста рассчитано на один год.

В Украине Селин известен по выступлениям за "Металлист", "Ворсклу", Динамо" и алчевскую "Сталь". Также футболист находился в структуре греческого "Платаниас" и МТК из Венгрии.

Последним клубом украинца был кипрский "Анортосис", в составе которого он провел два года. Всего Евгений забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах. Украинец покинул кипрский клуб 22 мая в качестве свободного агента.

На счету Селина также 15 матчей и 1 гол за сборную Украины.

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В статье: Евгений Селин Десна (Чернигов)
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Источник:
ФК Десна

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