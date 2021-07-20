Черный список. Луческу досрочно отправит со сборов Супрягу, Бенито и еще 4 игроков Динамо

Киевское " Динамо " в ближайшие дни завершит сбор в Австрии.

При этом, по информации Meta-ratings, Мирча Луческу принял решение по судьбе некоторых игроков, не дожидаясь окончания сборов. По имеющейся информации в ближайшее время должны досрочно покинуть сборы и вернуться в Киев шесть футболистов. Среди них - нападающий Владислав Супряга и нигерийский полузащитник Бенито.

21 июля киевская команда в полном составе переедет на дополнительный третий мини-сбор в Австрию, где будет тренироваться и проведет два контрольных поединка.

23 июля подопечные Луческу сыграют с немецким "Унионом" (Берлин), встреча пройдет в городе Кематен и начнется в 18:00 по киевскому времени. А на 26 июля запланирован спарринг с испанским "Вильярреалом" в городе Куфштайн, начало в 17:30.