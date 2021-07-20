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Черный список. Луческу досрочно отправит со сборов Супрягу, Бенито и еще 4 игроков Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Кое-кто на сборах не впечатлил тренера

Черный список. Луческу досрочно отправит со сборов Супрягу, Бенито и еще 4 игроков Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" в ближайшие дни завершит сбор в Австрии.

При этом, по информации Meta-ratings, Мирча Луческу принял решение по судьбе некоторых игроков, не дожидаясь окончания сборов. По имеющейся информации в ближайшее время должны досрочно покинуть сборы и вернуться в Киев шесть футболистов. Среди них - нападающий Владислав Супряга и нигерийский полузащитник Бенито.

21 июля киевская команда в полном составе переедет на дополнительный третий мини-сбор в Австрию, где будет тренироваться и проведет два контрольных поединка.

23 июля подопечные Луческу сыграют с немецким "Унионом" (Берлин), встреча пройдет в городе Кематен и начнется в 18:00 по киевскому времени. А на 26 июля запланирован спарринг с испанским "Вильярреалом" в городе Куфштайн, начало в 17:30.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (14)
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Fishing 555 (Rivne)
20.07.2021 в 19:30
Когда брали Супругу говорили 2ой Шевченко. А теперь? Плюшкин.
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0
0
taho28
20.07.2021 в 19:22
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
MaximSK (Киев)
20.07.2021 в 19:18
Куда теперь Супряга уйдет интересно,и скорее всего эти новость что им интересовался Дженоа, фейк. Скорее всего уйдет в Днепр или Черноморец.
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.07.2021 в 19:17
Супряга що тільки не робить, щоб таки звалити в Італію. Точніше, якраз нічого і не робить, фактично мовчазна забастовка, зливається з основи, як тільки може. Якщо його і після цього Суркіс не продасть, то я не знаю, що там в голові Ігоря Михалича.
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0
0
ZSTV1223 (Черкаси)
20.07.2021 в 18:45
Дали б йому якийсь багаж з інвентарем щоб в Київ з собою привіз. Хоч би якийсь толк з нього був би.
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+1
0
avatar
Микко82 (Херсон)
20.07.2021 в 18:10
Таки замість чемпіонату Італії Супряга буде грати в Чорноморці.
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+5
-1
Cerega15 (Kherson)
20.07.2021 в 18:20
В Кристалле.
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
20.07.2021 в 18:39
В Динаморці.
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0
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.07.2021 в 18:09
За сколько там Суркис Супрягу продавал
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+3
-3
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2021 в 18:06
Прошлый сезон Динамо выиграло блогодаря никакому Шахтеру, теперь посмотрим кто чего стоит. Очень хочу видеть противостояние команд в полную силу...
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+7
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
20.07.2021 в 18:40
Теперь за чемпионство будут играть два никаких.
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+1
-1
Некр!т (Дзвонимісто)
20.07.2021 в 18:44
Так після Реброва Шахтар вигравав завдяки дуже ніякущому Динамо
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+4
-1
balamyt (Boston)
20.07.2021 в 18:02
Cкорее всего Супрягу и остальных ждет продажа или аренда...
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+2
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
20.07.2021 в 18:01
ждём пополнения в ЧО --давай МИРЧА гони их бездельников-туниядцев-алкоголиков -бабников появились бабки на шару а играть не умеют
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+4
0
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2021 в 18:00
А Цыганков ?
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+2
-5


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