  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цитаишвили пропустит две недели из-за травмы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цитаишвили пропустит две недели из-за травмы

Премьер-лига
(1 голосов)

Мышечное повреждение Гио получил уже в Одессе

Цитаишвили пропустит две недели из-за травмы

Новина українською

20-летний хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили, который недавно отправился в аренду в "Черноморец", пропустит некоторое время из-за травмы.

У футболиста диагностировано мышечное повреждение, которое Гио получил уже в "Черноморце".

Ожидается, что футболист пропустит порядка двух недель.

Напомним, что вторую часть прошлого сезона Гио провел в аренде в "Ворскле".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Георгий Цитаишвили
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
shat (киев)
21.07.2021 в 19:44
тренироваться нужно , а не гульбанить , псевдо игроки
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...