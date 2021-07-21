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Цитаишвили пропустит две недели из-за травмы
Мышечное повреждение Гио получил уже в Одессе
20-летний хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили, который недавно
У футболиста диагностировано мышечное повреждение, которое Гио получил уже в "Черноморце".
Ожидается, что футболист пропустит порядка двух недель.
Напомним, что вторую часть прошлого сезона Гио провел в аренде в "Ворскле".
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (1)
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shat (киев)
21.07.2021 в 19:44
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