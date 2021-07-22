Верес перед стартом сезона представил новичков и новую игровую форму

Новичок УПЛ "Верес" провел официальную презентацию новичков команды - Дмитрия Клеца, Михаила Гечева, Евгения Пасича, Сергея Шестакова и Артема Кичака.

Также ровенчане представили два новых комплекта формы на предстоящий сезон-2021/22.

Экипировка выполнена в красных и черных цветах. Форма голкипера - голубая.

Титульным спонсором "Вереса" будет букмекерская контора Parimatch. Изготовитель экипировки – испанская компания Kelme. Контракт с ней подписан на 3 года.