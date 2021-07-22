Ориховский: Играть в стране, которая воюет против твоей страны, убивает твоих соотечественников - недопустимо

Новичок "Руха" Павел Ориховский рассказал о своем переходе в львовскую команду .

"По большому счету меня все устраивало в "Колосе". Прекрасный президент, прилагающий колоссальные усилия для усовершенствования клубной инфраструктуры, которая соответствовала требованиям дня, преданные болельщики, отличный микроклимат в коллективе. Однако были и определенные нюансы, на которые не хотелось бы акцентировать внимание. Однако они все же перевесили, и я отказался продлевать контракт.

Мне не хочется вникать в детали, тем более, что это уже история, перевернутая страница. Хотя я убежден, что верой и правдой служил "Колосу" те два года, что был связан с ним контрактом и не исключено, что когда-нибудь мои пути с ковалевской командой еще пересекутся.

Во-первых, у меня нет агента, все свои дела привык решать сам. Во-вторых, определённые наработки были, однако до конкретики было далеко.

Было несколько клубов из России, которые предлагали условия в четыре раза лучше тех, что были у меня в "Колосе". Однако я свой переезд в Россию сразу исключил, поскольку играть в стране, которая воюет против твоей страны, убивает твоих соотечественников — недопустимо. Это моя жизненная позиция.

Также были предложения из других соседних стран, однако я не форсировал событий", - сказал Ориховский.