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1-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Премьер-лига
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Расписание ТВ-трансляций ближайшего тура УПЛ

1-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Новина українською

Уже сегодня, 23 июля, стартует новый сезон УПЛ.

Матчи 1-го тура расписаны на 4 дня – пятницу, субботу, воскресенье и понедельник.

Ну а мы традиционно даем вам расписание поединков с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

23 июля (пятница)

Львов - Мариуполь 19:30 – Футбол 1

24 июля (суббота)

Верес - Колос 17:00 – Футбол 2

Шахтер - Ингулец 19:30 – Футбол 2

25 июля (воскресенье)

Металлист 1925 - Рух 17:00 – Футбол 1

Заря - Александрия 19:30 – УНИАН

Десна - Черноморец 19:30 – Футбол 1

26 июля (понедельник)

Ворскла - Днепр-1 19:30 – Футбол 2

Также напомним, что матч 1-го тура Динамо - Минай состоится 11 августа.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
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