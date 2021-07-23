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1-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание ТВ-трансляций ближайшего тура УПЛ
Уже сегодня, 23 июля, стартует новый сезон
Матчи 1-го тура расписаны на 4 дня – пятницу, субботу, воскресенье и понедельник.
Ну а мы традиционно даем вам расписание поединков с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
23 июля (пятница)
Львов - Мариуполь 19:30 – Футбол 1
24 июля (суббота)
Верес - Колос 17:00 – Футбол 2
Шахтер - Ингулец 19:30 – Футбол 2
25 июля (воскресенье)
Металлист 1925 - Рух 17:00 – Футбол 1
Заря - Александрия 19:30 – УНИАН
Десна - Черноморец 19:30 – Футбол 1
26 июля (понедельник)
Ворскла - Днепр-1 19:30 – Футбол 2
Также напомним, что матч 1-го тура Динамо - Минай состоится 11 августа.
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