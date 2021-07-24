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Нападающий Колоса: Играли не с кем попало. а с чемпионом Первой лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Сичинава прокомментировал игру с "Вересом"

Нападающий Колоса: Играли не с кем попало. а с чемпионом Первой лиги

facebook.com/fckoloskovalivka

Новина українською

Форвард "Колоса" Ника Сичинава подвел итоги нулевой ничьи с "Вересом" в матче 1-го тура УПЛ.

"Было тяжело, команда вышла из Первой лиги, где заняла первое место. Хотели доказать, что они не просто попали сюда. Хорошая команда. Тяжелая, боевая игра.

Хотелось бы выиграть, но мы тоже играли не с кем попало. а с чемпионом Первой лиги. Боролись, обе команды – молодцы. Не получилось выиграть", – рассказал Сичинава.

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В статье: Верес (Ровно) Колос (Ковалевка) Ника Сичинава
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
24.07.2021 в 22:28
Ситчинава сегодня был как мешок картошки.Уровень 1-й лиги.
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