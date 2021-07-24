Нападающий Колоса: Играли не с кем попало. а с чемпионом Первой лиги

Форвард "Колоса" Ника Сичинава подвел итоги нулевой ничьи с "Вересом" в матче 1-го тура УПЛ.

"Было тяжело, команда вышла из Первой лиги, где заняла первое место. Хотели доказать, что они не просто попали сюда. Хорошая команда. Тяжелая, боевая игра.

Хотелось бы выиграть, но мы тоже играли не с кем попало. а с чемпионом Первой лиги. Боролись, обе команды – молодцы. Не получилось выиграть", – рассказал Сичинава.