Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Колоса: Играли не с кем попало. а с чемпионом Первой лиги
Сичинава прокомментировал игру с "Вересом"
facebook.com/fckoloskovalivka
Форвард "Колоса" Ника Сичинава подвел итоги
"Было тяжело, команда вышла из Первой лиги, где заняла первое место. Хотели доказать, что они не просто попали сюда. Хорошая команда. Тяжелая, боевая игра.
Хотелось бы выиграть, но мы тоже играли не с кем попало. а с чемпионом Первой лиги. Боролись, обе команды – молодцы. Не получилось выиграть", – рассказал Сичинава.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол NEWS
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай сходу захватил лидерство, Украина - 19-я
- Трансфер Коваленко в Специю практически завершен
- Верес снова в УПЛ. Вспоминаем, как народный клуб к этому шел
- Сразу три динамовца заинтересовали Франческо Тотти
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джин Тоник (R)
24.07.2021 в 22:28
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...